Футбол

Де Лигт может перейти в «Ювентус»Чемпионат 01:07

Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт близок к переходу в туринский «Ювентус», как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. В эти выходные руководство «старой синьоры» собирается начать детальные переговоры с нидерландским клубом по трансферу 19-летнего футболиста.
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СМИ: «Ювентус» начинает согласование условий трансфера де Лигта

Sportbox.RUвчера в 19:06

Де Лигт близок к продолжению карьеры в «Ювентусе»

Sport24.ruвчера в 21:44

Де Лигт может перейти в «Ювентус», сообщают СМИ

Газета.Ruвчера в 21:52

СМИ: «Ювентус» начинает согласование условий трансфера де Лигта

Матч ТВвчера в 19:06

Де Лигт может перейти в «Ювентус»

Чемпионат01:07

СМИ: Де Лигт близок к переходу в «Ювентус»

Спорт-Экспрессвчера в 18:55

Де Лигт будет зарабатывать в «Ювентусе» от 15 до 20 млн евро в год

Soccer.ruвчера в 19:05
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Политика

Ростуризм назвал число организованных российских туристов в Грузии

На территории Грузии в настоящий момент находится порядка 1,5 тысячи организованных туристов, а информация о количестве самостоятельных туристов уточняется, сообщили в Ростуризме.
Обновлено в 02:55
Политика

На выборы в Раду от «Слуги народа» пойдет экс-футболист «Шахтера»

Отмечается, что главным конкурентом футболиста станет действующей Рады Богдан Дубневич.
Обновлено вчера в 18:31
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено вчера в 06:30
Политика

Huawei через суд потребовала у США вернуть изъятое оборудование

Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies Co Inc. подала иск к Министерству торговли США, требуя вернуть изъятое два года назад оборудование, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие

Трамп: в случае войны Иран столкнется с невиданными разрушениями

Дональд Трамп считает, что в случае войны с США Иран столкнется с "невиданными доселе разрушениями".
Обновлено в 00:50
Кино

Балагов назвал «большим авансом» победу на кинофестивале «Зеркало»

Режиссер Кантемир Балагов назвал «честью» и «большим авансом» победу его фильма «Дылда» на Международном кинофестивале имени Андрея Тарковского «Зеркало».
Обновлено вчера в 15:37
Наука

По созданному физиками атомному радио впервые передали музыку

По атомному радио специалисты впервые смогли передать музыку, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 19 июня в 15:07
Хоккей

«Нью-Джерси» выбрал Хьюза под первым номером на драфте НХЛ-2019

Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков

Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:36
Авто

В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA

В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия

ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве

Обновлено вчера в 16:43
Политика

Президент Шри-Ланки продлил на месяц введенный после терактов режим ЧП

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена продлил еще на один месяц режим чрезвычайного положения, введенный после серии терактов в стране, в результате которых погибли около 250 человек, сообщает интернет-издание Ada Derana со ссылкой на официальный документ.
Обновлено в 02:15
Спорт

Российские волейболисты переиграли команду Германии в Лиге наций

Российская мужская сборная по волейболу уверенно обыграла команду Германии в первом матче четвертого этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 00:28
Происшествия

Колокольцев лично допросил задержавших Голунова оперативников

Глава МВД Владимир Колокольцев лично побеседовал с людьми, которые участвовали в задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 02:34
Происшествия

Пожар в жилом доме в Челябинской области локализовали

В городе Сатка на западе Челябинской области локализовали пожар в трёхэтажном жилом доме на площади 1,8 тыс. кв. м. Об этом сообщили в МЧС России.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия

Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях

Обновлено в 02:57
Происшествия

Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили в получении взятки

Главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову, задержанному на этой неделе, предъявлено обвинение в получении крупной взятки от застройщика в Балашихе в 2015 году.
Обновлено вчера в 05:12
Политика

Захарова ответила на обвинения президента Грузии в сторону России

Грузинские политики сами забыли про законы и политические институты, а потом «виноватой» оказалась Россия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию в Тбилиси.
Обновлено вчера в 19:48
Космос

Катапульта вместо ракеты отправит спутник на орбиту

Применение наземных запасов энергии для запусков на орбиту позволяет не только разительно удешевить стоимость доставки, но и минимизировать время подготовки всего стартового комплекса для повторного использования.
Обновлено в 02:17
Технологии

В Google Maps нашли 11 миллионов фальшивых мест

Популярный картографический сервис Google Maps содержит как минимум 11 миллионов фальшивых аккаунтов различных компаний.
Обновлено вчера в 12:55
Футбол

Алексис Санчес вывел Чили в плей-офф Кубка Америки

Обновлено в 01:09
Политика

Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии

Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено 20 июня в 23:58
Авто

В Куртамыше побывал необычный человек, путешествующий по России пешком

Мечту Андрея поддержали общественные организации "Боевое братство", казачество Тюменской области, Российский Союз ветеранов Афганистана, помогают и люди, встретившиеся в пути.
Обновлено 20 июня в 06:17
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei обновятся до нового Android: список

Несмотря на неопределенную ситуацию, сложившуюся вокруг будущего Android для продукции Huawei, китайская фирма огласила список устройств, которые стоят в очереди на приоритетное получение Android 10 Q. В компании заверили, что следующую крупную версию ОС с фирменной оболочкой EMUI 10 совершенно точно получат 11 уже вышедших в продажу моделей.
Обновлено вчера в 04:00
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Политика

На Украине заранее знали о возвращении Крыма в состав РФ

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Обновлено в 01:46
Политика

В бундестаге отметили важность поиска общих интересов с Россией

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в беседе с Hannoversche Allgemeine отметил важность поиска общих интересов с Россией.
Обновлено вчера в 23:38
Футбол

Адебайор может продолжить карьеру в АПЛ

Тоголезский нападающий Эммануэль Адебайор может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
Обновлено вчера в 18:27
Культура

Ургант получил леща от Поперечного

Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено вчера в 21:04
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Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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