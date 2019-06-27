Де Лигт договорился о личном контракте с «Ювентусом»Чемпионат вчера в 19:27

Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт близок к переходу в туринский «Ювентус», сообщает Sky Sports. По информации источника, де Лигт достиг принципиальной договорённости об условиях перехода в итальянский клуб. Сообщается, что стороны заключили пятилетнее соглашение.

Де Лигт договорился о личном контракте с «Ювентусом»

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