Футбол

Де Лигт договорился о личном контракте с «Ювентусом»Чемпионат вчера в 19:27

Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт близок к переходу в туринский «Ювентус», сообщает Sky Sports. По информации источника, де Лигт достиг принципиальной договорённости об условиях перехода в итальянский клуб. Сообщается, что стороны заключили пятилетнее соглашение.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«ПСЖ» отказался включать в контракт де Лигта опцию о сумме отступных

Чемпионат09:08

«Ювентус» договорился о контракте с Де Лигтом

Sport24.ruвчера в 18:23

«Ювентус» согласовал контракт с де Лигтом с зарплатой 12 млн евро в год

Sports.ruвчера в 17:50

Де Лигт согласовал с «Ювентусом» условия контракта

Матч ТВвчера в 18:58

Источник: «Ювентус» договорился о контракте с де Лигтом

Спорт-Экспрессвчера в 18:03

«Ювентус» согласовал с де Лигтом условия пятилетнего контракта

Советский спортвчера в 18:01

«Ювентус» видит в Бельерине замену для Канселу

Евро-футбол.рувчера в 16:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:05, Вашингтон
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков.
Обновлено в 09:40
Происшествия

СК возбудил дело против основателя «Рольфа»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 09:00
Политика

Президента Туниса госпитализировали

Президента Туниса Бежи Каида ас-Себси госпитализировали из-за ухудшения самочувствия, передает TAP со ссылкой на заявление представителей главы государства.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом

Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес

Алена Шишкова со скандалом лишилась бизнеса

Кирсанова много лет работает визажистом и познакомилась с моделью Шишковой на одной из рекламных съемок.
Обновлено в 08:00
Политика

Врач прокомментировал сообщения о самочувствии Меркель

Диагноз канцлеру Германии Ангеле Меркель, которой за последнее время дважды становилось плохо на официальных встречах, должны поставить специалисты при детальном осмотре.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в лицо

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено в 09:05
Общество

В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области, где, по данным на утро четверга, из-за паводка было подтоплено свыше 700 жилых домов в шести населенных пунктах.
Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес

Елена Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной

Обновлено в 09:08
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве чемпиона Самарской области по дзюдо

Следователи задержали уроженца Азербайджана, подозреваемого в убийстве 27-летнего жителя Тольятти в ходе конфликта в одном из местных кафе, сообщает в четверг СУСК по региону.
Обновлено в 06:54
Происшествия

В столице Туниса прогремели два взрыва

Обновлено в 08:23
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиян

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой готовит предложения о введении контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 02:40
Политика

У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Политика

Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении России

Совет ЕС продлил антироссийские экономические санкции, срок которых истекает 31 июля 2019 года.
Обновлено в 08:27
Финансы

Госдума приняла поправки к бюджету 2019 года на 265,5 млрд рублей

Расходная часть бюджета 2019 года увеличится на 256,5 млрд руб. Соответствующее решение в третьем чтении приняли депутаты Госдумы.
Обновлено в 06:40
Происшествия

В Твери задержан подозреваемый в отравлении людей в электричках Москвы

Речь об отравлении мужчины 1965 года рождения, который был найден ночью 9 февраля 2019 года на Ленинградском вокзале Москвы.
Обновлено в 06:07
Политика

Соловьев назвал Доренко предателем

Обновлено 25 июня в 01:27
Технологии

Сервис оценки риска по стилю вождения появится в России в 2021 году

Сервис оценки качества и стиля вождения автомобиля в России появится в РФ в 2021 году, с его помощью страховщики получат возможность относить водителей к группе риска, от которой будет зависеть стоимость полиса, сообщили РИА Новости в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".
Обновлено вчера в 20:15
Шоу-бизнес

Певица Алсу исполнила просьбу смертельно больной девочки

Певица регулярно оказывает благотворительную помощь нуждающимся. Так, однажды Алсу исполнила просьбу смертельной больной девочки из Казани.
Обновлено в 04:32
Общество

Forbes составил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Наука

Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением

Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.
Обновлено 24 июня в 13:47
Экономика

Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России»

По прогнозам Нацбанка, сокращение туристического потока из России в Грузию негативно повлияет на грузинскую экономику и в 2019 году может стоить ей до $300 млн.
Обновлено в 09:51
Общество

Владимирская чиновница посоветовала девочкам рожать, а не учиться

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала молодых девушек сначала рожать, а потом получать образование, сообщает «Зебра-ТВ».
Обновлено вчера в 11:39
Авто

Названы регионы РФ, лидирующие по продажам автомобилей Lada Granta

Обновлено в 03:05
Хоккей

Легендарный вратарь НХЛ Луонго завершил свою карьеру

40-летний канадский хоккейный вратарь Роберто Луонго объявил о своём уходе после 19 сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 08:30
Гаджеты

Обновление системы превратило смартфоны Xiaomi в «кирпичи»

Компания Xiaomi официально приостановила распространение обновления MIUI 10.3.1.0 для смартфонов Mi 9 SE.
Обновлено в 09:51
Экономика

В России выросла стоимость обучения в вузах

По словам экспертов, в сентябре цены могут снова увеличиться.
Обновлено вчера в 19:23
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».
Обновлено в 04:11
Кино

Алибасов снимется в фильме Стаса Барецкого «Брат-3»

Обновлено в 09:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное