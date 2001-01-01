Футбол

Де Лигт: «Мое будущее решает Райола»Бомбардир.ру 05:34

Капитан «Аякса» Матейс де Лигт заявил, что его трудоустройством в другой клуб занимается агент Мино Райола, поэтому он пока не знает, где продолжит карьеру.
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СМИ: Де Лигт не хочет договариваться с «Барселоной» о личном контракте до согласования трансфера с «Аяксом»

Матч ТВвчера в 03:47

Де Лигт: моё будущее решает Райола

Чемпионат04:54

Де Лигт: «Все вопросы по моему трансферу решает Райола»

ProstoProSport05:53

СМИ: Де Лигт не хочет договариваться с «Барселоной» о личном контракте до согласования трансфера с «Аяксом»

Sportbox.RUвчера в 03:47

Матейс де Лигт: Переход в «Ювентус»? Все возможно, но есть и другие клубы

Советский спорт05:06

Экс-футболист сборной Голландии сравнил игрока «Аякса» де Йонга с Кройфом

RT на русскомвчера в 03:21

Де Лигт хочет, чтобы «Барселона» сначала согласовала трансфер с «Аяксом»

Sports.ru28 марта в 20:45
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Происшествия

Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:03
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Космос

Горожанам покажут, как выглядит Омская область из космоса

Обновлено вчера в 08:17
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 10:06
Политика

Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолета Ту-204-300

Обновлено в 08:14
Происшествия

Станцию метро «Девяткино» закрыли из-за бесхоза

Днем в субботу, 30 марта, станцию метро "Девяткино" закрыли на вход и выход для пассажиров.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Часть стены жилого многоквартирного дома обрушилась в Саратове

Часть кирпичной стены многоквартирного четырёхэтажного жилого дома обрушилась в Саратове.
Обновлено в 06:29
Экономика

Правительство выделит ОАК 2,22 млрд рублей для производства Ил-114

Правительство России инвестирует 2,22 млрд рублей в Объединённую авиастроительную корпорацию для финансирования производственной инфраструктуры и обслуживания самолётов Ил-114-300.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие

Новый самолет Ил-112В совершил первый полет

Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле высказалась о суррогатном материнстве

Певица Лайма Вайкуле высказалась о суррогатном материнстве, пишет издание "Суть событий".
Обновлено в 07:25
Происшествия

В Краснодаре горит мебельный склад

Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 04:28
Спорт

Алдонин рассказал, с кем останется жить дочь Юлии Началовой

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин, отец дочери певицы Юлии Началовой Веры рассказал, с кем девочка останется жить после смерти мамы.
Обновлено в 06:30
Общество

Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное

Поскольку в случае с «Ростехом» госкорпорация вовремя, с соблюдением всех стандартов общения со СМИ уведомила об отзыве своего пресс-релиза, публикация была удалена с сайта РБК.
Обновлено в 06:25
Политика

Макрон: решение США по Голанам противоречит международному праву

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами нарушает международное право.
Обновлено в 06:52
Общество

Посол Австралии в России рассказал о роли Москвы в его жизни

Посол Австралии Петер Теш, который в марте завершил миссию в Москве, рассказал, что этот месяц и российская столица играют магическую роль в его жизни.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие

Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12

Обновлено в 06:59
Авто

Новая марка NeuWai удивит инжинирингом

«NeuWai — это больше, чем просто новая марка, — говорит генеральный директор Songuo Motors Тим Шин — она привносит в автомобильную промышленность новую бизнес-модель, новые материалы и новую производственную стратегию».
Обновлено вчера в 05:36
Политика

Саакашвили пошутил про отказ от жевания галстука

Ранее Саакашвили пояснил, почему во время телевизионного эфира на фоне конфликта в Южной Осетии в 2008 году жевал галстук.
Обновлено вчера в 22:03
Общество

Штормовой ветер сорвал крыши и балконы в Архангельске

Штормовой ветер обрушился на Архангельск и Северодвинск в ночь на 30 марта. Местные жители делились фотографиями в соцсетях.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео

ДТП произошло на перекрестке Невского и Литейных проспектов утром в субботу, 30 марта.
Обновлено в 05:15
Общество

Умер журналист Максим Ковальский

Обновлено в 01:52 Ушел из жизни бывший главный редактор журнала "Коммерсантъ-Власть" Максим Ковальский.
Обновлено вчера в 17:39
Общество

Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии

Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Политика

Песков: Трамп пока не запрашивал телефонный разговор с Путиным

Москва не получала запросов Вашингтона на проведение телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом для обсуждения ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 07:32
Транспорт

«Яндекс.Такси» допустил рост цен на поездки

Ранее сообщалось, что сервис «Яндекс.Такси» рассматривает возможность ведения гарантированного дохода для водителей — дополнительные выплаты таксистам уже тестируют в регионах, в том числе в Казани.
Обновлено в 07:54
Политика

Зюганов призвал распустить ЦИК из-за отказа передать мандат Грудинину

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал грубейшим нарушением отказ ЦИК передать мандат Жореса Алфёрова Павлу Грудинину и потребовал распустить комиссию.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес

Анастасия и Юлиан поженились, сообщил Андрей Малахов

Звезды российской эстрады 90-х годов Анастасия и Юлиан поженились. Об этом в сториз в своем инстаграме сообщил Андрей Малахов.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Геймеру дали 20 лет тюрьмы за пранк со смертельным исходом

Обновлено в 07:05
Политика

Эрдоган заявил о намерении Турции решить сирийский вопрос «на поле»

Турция намерена решать сирийский вопрос "на поле", а не за столом переговоров, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле.
Обновлено в 06:07
Происшествия

В Казани в отделе полиции обнаружили тело следователя

В Казани в отделе полиции "Сафиуллина" обнаружено тело следователя.
Обновлено в 04:47
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