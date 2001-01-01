Футбол

Де Лигт: «Мое будущее решает Райола»Бомбардир.ру 05:34

Капитан «Аякса» Матейс де Лигт заявил, что его трудоустройством в другой клуб занимается агент Мино Райола, поэтому он пока не знает, где продолжит карьеру.
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Матейс де Лигт: Переход в «Ювентус»? Все возможно, но есть и другие клубы

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Де Лигт: моё будущее решает Райола

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Экс-футболист сборной Голландии сравнил игрока «Аякса» де Йонга с Кройфом

RT на русскомвчера в 03:21

СМИ: Де Лигт не хочет договариваться с «Барселоной» о личном контракте до согласования трансфера с «Аяксом»

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СМИ: Де Лигт не хочет договариваться с «Барселоной» о личном контракте до согласования трансфера с «Аяксом»

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Де Лигт: «Все вопросы по моему трансферу решает Райола»

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Де Лигт хочет, чтобы «Барселона» сначала согласовала трансфер с «Аяксом»

Sports.ru28 марта в 20:45
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Политика

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Стратегический беспилотник американских ВВС RQ-4B Global Hawk совершил 29 марта разведывательный полет вблизи Крыма.
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Спорт

Биатлонист Логинов выиграл гонку преследования на ЧР

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ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе

В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Политика

Саакашвили рассказал про свой отказ от жевания галстука

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Политика

Эрдоган заявил о намерении Турции решить сирийский вопрос «на поле»

Турция намерена решать сирийский вопрос "на поле", а не за столом переговоров, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле.
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Авто

Следующий Honda Jazz будет только гибридным

Как рассказали представители марки в интервью с европейскими журналистами, они довольны продажами гибридного кроссовера CR-V и уверены в успехе гибридного Honda Jazz.
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Зюганов озвучил стратегическую задачу КПРФ

Глава российских коммунистов Геннадий Зюганов назвал стратегическую задачу КПРФ.
Обновлено в 06:35
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Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым Предполагается, что военнослужащий покончил с собой.
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В Москве неизвестные избили охранника фирмы и похитили более 6 млн руб

Неизвестные избили охранника фирмы, которая занимается торговлей косметикой, и похитили из офиса организации на юге Москвы более 6 млн руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 03:32
Общество

Названы наиболее стабильные сферы труда в России

Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
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Пациенты с орфанными заболеваниями вынуждены страдать в регионах без лекарств

Страдающим редкими – орфанными – болезнями лечение гарантирует Конституция, но в регионах об этом будто не слышали.
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В России могут изменить правила зачисления зарплат

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об изменении правил зачислении заработных плат россиянам.
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Стало известно о пострадавших в смертельном ДТП на Невском проспекте

Стало известно о состоянии пострадавших в смертельном ДТП на Невском проспекте.
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В Саратове машина сбила на «зебре» пожилую женщину с ребенком

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Март и Москва "играют магическую роль" в жизни покидающего Россию посла Австралии Петера Теша.
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США предостерегли другие страны от размещения военных в Венесуэле

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Лайма Вайкуле высказалась о суррогатном материнстве и наследовании

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