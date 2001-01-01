Де Лигт: «Мое будущее решает Райола»Бомбардир.ру 05:34

Капитан «Аякса» Матейс де Лигт заявил, что его трудоустройством в другой клуб занимается агент Мино Райола, поэтому он пока не знает, где продолжит карьеру.

Политика Медведев прокомментировал дело Абызова Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.

Экономика Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.

Армия и оружие В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.

Происшествия Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.

Армия и оружие Американский беспилотник заметили у берегов Крыма Стратегический беспилотник американских ВВС RQ-4B Global Hawk совершил 29 марта разведывательный полет вблизи Крыма.

Спорт Биатлонист Логинов выиграл гонку преследования на ЧР Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования в рамках чемпионата России, сообщает "Советский спорт".

Общество ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".

Политика Эрдоган заявил о намерении Турции решить сирийский вопрос «на поле» Турция намерена решать сирийский вопрос "на поле", а не за столом переговоров, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле.

Авто Следующий Honda Jazz будет только гибридным Как рассказали представители марки в интервью с европейскими журналистами, они довольны продажами гибридного кроссовера CR-V и уверены в успехе гибридного Honda Jazz.

Политика Зюганов озвучил стратегическую задачу КПРФ Глава российских коммунистов Геннадий Зюганов назвал стратегическую задачу КПРФ.

Происшествия Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.

Происшествия Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым Предполагается, что военнослужащий покончил с собой.

Армия и оружие Ил-112В успешно совершил первый полет Новый военно-транспортный самолет Ил-112В, построенный в рамках контракта с Минобороны России, завершил свой первый полет.

Происшествия В Москве неизвестные избили охранника фирмы и похитили более 6 млн руб Неизвестные избили охранника фирмы, которая занимается торговлей косметикой, и похитили из офиса организации на юге Москвы более 6 млн руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Общество Названы наиболее стабильные сферы труда в России Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.

Здоровье Пациенты с орфанными заболеваниями вынуждены страдать в регионах без лекарств Страдающим редкими – орфанными – болезнями лечение гарантирует Конституция, но в регионах об этом будто не слышали.

Политика Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".

Происшествия Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».

Экономика В России могут изменить правила зачисления зарплат Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об изменении правил зачислении заработных плат россиянам.

Происшествия Стало известно о пострадавших в смертельном ДТП на Невском проспекте Стало известно о состоянии пострадавших в смертельном ДТП на Невском проспекте.

Шоу-бизнес Сергей Шнуров оставил Матильде больше половины совместного имущества При разводе Шнуров оставил супруге больше половины совместно нажитого имущества.

Общество Австралийский дипломат поведал о «магической роли» Москвы Март и Москва "играют магическую роль" в жизни покидающего Россию посла Австралии Петера Теша.

Армия и оружие Завершающий этап госиспытаний ЗРК «Витязь» проходит на полигоне Ашулук На полигоне Ашулук в Астраханской области проходит завершающий этап государственных испытаний зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь".

Здоровье Около 40 передвижных медкомплексов направят в села Ставрополья до конца 2021 года Села Ставропольского края начнут оснащать передвижными медицинскими комплексами в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Армия и оружие США предостерегли другие страны от размещения военных в Венесуэле Ранее российский МИД заявил, что нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением между правительствами стран о военно- техническом сотрудничестве.