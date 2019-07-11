Футбол

Де Лаурентис: Хамес хочет в «Наполи», но «Реал» мешаетЧемпионат 00:49

Камнем преткновения является „Реал“, который, на наш взгляд, преувеличил ожидания. Но сам Хамес хочет присоединиться к „Наполи“, – приводит слова Де Лаурентиса Football Italia. Последние два сезона 27-летний Хамес провёл в мюнхенской «Баварии».
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Владелец «Наполи»: «Хамес хочет перейти к нам, но мы ждем более разумных условий от «Реала»

Матч ТВ10:54

Де Лаурентис: Хамес хочет в «Наполи», но «Реал» мешает

Чемпионат00:49

Президент «Наполи» уверен в желании Родригеса перейти к ним

Газета.Ru02:10

Де Лаурентис: «Хамес хочет в „Наполи“, но „Реал“ является препятствием»

Евро-футбол.ру01:41

Президент «Наполи»: «Хамес хочет к нам, но „Реал“ просит слишком много»

Sports.ru07:50

Президент "Наполи": "Хамес Родригес хочет перейти в наш клуб, но камнем преткновения является "Реал"

Спорт-Экспресс00:03

Де Лаурентис: «Ждём от „Реала“ более разумного запроса по Хамесу»

Soccer.ruвчера в 22:14
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Футбол

Агент футболиста Рамиреса подтвердил интерес со стороны «Спартака»

Агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы полузащитника сборной Уругвая и итальянской «Сампдории» Гастона Рамиреса, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны московского «Спартака».
Обновлено вчера в 13:13
Театры

Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Политика

Путин и Зеленский впервые переговорили по телефону

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе Киева.
Обновлено в 12:57
Происшествия

В Чебоксарах наказали мужчину, который закопал тело жены в чемодане

Было установлено, что вечером 8 сентября 2018 года, мужчина был пьян. Он подошел к жене сзади, накинул ей на шею бельевую веревку и задушил.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Политика

Стало известно, что Меркель шептала во время приступа

Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи.
Обновлено в 14:01
Политика

Генпрокуратура объявила нежелательным «Всемирный конгресс украинцев»

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес

Тодоренко передаст свадебное платье по наследству

Регина Тодоренко осталась в восторге от свадебного образа. В Instagram телеведущая призналась, что наряд сшили за три недели.
Обновлено вчера в 16:15
Теннис

Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона, где сыграет с Халеп

Американская теннисистка Серена Уильямс нанесла поражение Барборе Стрыцовой (Чехия) в полуфинале Уимблдона.
Обновлено в 11:12
Авто

Toyota разрабатывает новый кроссовер

Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Опубликовано видео задержания мужа кассирши Луизы Хайруллиной

Обновлено вчера в 10:03
Происшествия

При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек

Обновлено в 08:04
Финансы

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 13:07
Политика

Двадцатый выпускник «школы губернаторов» возглавил российский регион

Развозжаев стал двадцатым выпускников «школы губернаторов», который возглавил регион РФ.
Обновлено в 13:59
Происшествия

В центре Волгограда нашли мертвой федерального судью

Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес

Яна Поплавская выступила против моды на венчания

Поплавская в своей колонке для «Летидор» призналась, что было время, когда, будучи в браке с Сергеем Гинзбургом, она созрела для венчания.
Обновлено в 13:51
Происшествия

Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро

"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Экономика

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено в 12:57
Армия и оружие

На Украине завели дело о теракте после обстрела грузовика в Донбассе

Украинские правоохранители завели уголовное дело по статье "теракт" в связи с обстрелом военного автомобиля в Донецкой области Украины, в результате которого один силовик погиб и еще один был ранен, сообщила в четверг пресс-служба областной прокуратуры.
Обновлено в 08:55
Футбол

Неймар восстановился после травмы

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщил, что форвард команды Неймар готов вернуться к тренировкам после полученной травмы в товарищеской игре с Катаром, состоявшейся 5 июня.
Обновлено в 12:06
Политика

Меркель сделала важное заявление после нового приступа

На встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен канцлер Германии Ангела Меркель была вынуждена слушать государственные гимны сидя, поскольку ранее ее сильно трясло во время этой части встреч с коллегами.
Обновлено в 09:45
Общество

Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова

Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Здоровье

В Таиланде 62 человека скончались после заражения лихорадкой Денге

Более 44,6 тыс. случаев заражения лихорадкой Денге зафиксированы в Таиланде с начала года по 9 июля.
Обновлено в 10:35
Гаджеты

В многопоточном режиме обновлённый ноутбук MacBook Pro 13 обходит предшественника на 80%

12-дюймовая модель MacBook полностью исчезла из продажи, MacBook Air подешевел, а младшая 13-дюймовая версия MacBook Pro получила более производительные CPU и сенсорную панель Touch Bar.
Обновлено в 12:27
Политика

Суд ЕС снял санкции с Януковича и его команды

Суд Евросоюза принял решение отменить санкции против бывшего украинского лидера Виктора Януковича и его команды.
Обновлено в 09:38
Политика

В ДНР сообщили о критическом ухудшении ситуации в Донбассе

Обновлено в 13:04
Экономика

В Грузии подсчитали потери в случае введения Россией санкций

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава сообщила, что, в случае введения Россией полного эмбарго в отношении Тбилиси, страна могла потерять 4 миллиарда лари (около 1,5 миллиарда долларов).
Обновлено в 08:13
Футбол

Хаджи перейдет в «Генк» вместо «Спартака»

Обновлено в 11:37
Происшествия

В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Обновлено в 13:31
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Колумбийский футболист
Колумбийский футболист, атакующий полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», вице-капитан сборной Колумбии. Обладатель премии ФИФА имени Ференца Пушкаша в 2014 году.
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Карло Анчелотти
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Главный тренер «Наполи». Выступал на позиции полузащитника. Один из самых успешных тренеров современности, трёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Единственный тренер в истории, выигравший чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии.
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