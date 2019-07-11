Камнем преткновения является „Реал“, который, на наш взгляд, преувеличил ожидания. Но сам Хамес хочет присоединиться к „Наполи“, – приводит слова Де Лаурентиса Football Italia. Последние два сезона 27-летний Хамес провёл в мюнхенской «Баварии».

Де Лаурентис: Хамес хочет в «Наполи», но «Реал» мешает

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