Футбол
Де Лаурентис: «„Интер“ хочет разрушить мою команду»Soccer.ru 03:58
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис признался, что "Интер" хотел приобрести некоторых футболистов его команды. Мои сотрудники говорят мне, что "Интер" хочет разрушить мою команду, они просили продать сильнейших футболистов.
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