Де Лаурентис: «„Интер“ хочет разрушить мою команду»Soccer.ru вчера в 03:58

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис признался, что "Интер" хотел приобрести некоторых футболистов его команды. Мои сотрудники говорят мне, что "Интер" хочет разрушить мою команду, они просили продать сильнейших футболистов.

Происшествия Канадский музыкант погиб в результате стрельбы в центре Оттавы В центре Оттавы произошла стрельба, в результате которой погиб 41-летний канадский музыкант Маркленд Энтони Кэмпбелл из группы The Halfsizegiants.

Единоборства Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238 Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".

Общество Опубликованы первые результаты ЕГЭ Рособрнадзор опубликовал первые результаты единых гоэкзаменов (ЕГЭ).

Единоборства Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.

Политика В Казахстане стартовали выборы президента Первый президент страны Нурсултан Назарбаев впервые за годы независимости не принимает участия в выборах в качестве кандидата на высший государственный пост, напоминает ТАСС.

Экономика ВТБ купил зернового трейдера у сына вице-губернатора Кубани ВТБ покупает «Мирогрупп ресурсы» у Андрея Долуды — сына вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды.

Здоровье В Сызрани зафиксирован рост заболевания пневмонией С 1 по 7 июня число заболевших выросло на 50%, по сравнению с последней неделей мая. Зарегистрировано уже 17 заболевших.

Армия и оружие Боевики ИГ напали на армейский патруль к югу от Пальмиры В результате нападения погибли трое сирийских военнослужащих Боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) напали на патруль сирийской армии к югу от Пальмиры, передает Al-Masdar News.

Происшествия Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.

Футбол Дзюба обошел Аршавина и Карпина по количеству голов за сборную России Нападающий Артем Дзюба обошел по количеству голов за сборную России бывших футболистов российской национальной команды Андрея Аршавина и Валерия Карпина, в активе которых по 17 мячей.

Общество В России ужесточили наказание за кражу электричества В России ужесточили наказание за кражу электричества. Как сообщает РИА Новости соответствующий закон вступил в силу 9 июня.

Происшествия Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест Журналист «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, помещен под домашний арест на два месяца.

Общество Жаркая погода с небольшим дождем и грозой ожидается в Москве 9 июня Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до плюс 32 градусов ожидаются в Московском регионе в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Происшествия Жители Венеции провели акцию против захода круизных судов в лагуну На главной площади Венеции Сан-Марко в субботу, 8 июня, около трех тысяч человек приняли участие в манифестации против захода крупных круизных лайнеров в Венецианскую лагуну.

Наука Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.

Политика Парламент Молдавии принял декларацию о «захваченном государстве» Депутаты парламента Молдавии на заседании 8 июня приняли декларацию, которая признает страну «захваченным государством».

Шоу-бизнес Дакота повторила платье Бузовой на премии МУЗ-ТВ Что касается Ольги Бузовой, то на премию МУЗ-ТВ она приехала в образе восточной принцессы - в сопровождении верблюдов.

Общество День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.

Общество WSJ: Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии Компании военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies (UTC) ведут переговоры о слиянии.

Музыка Алина Загитова опубликовала часть нового показательного выступления Российская олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила небольшое видео с тренировки под песню Billie Eilish Bad Guy.

Единоборства Шевченко нокаутировала соперницу ударом ногой в голову В начале второго раунда Валентина пробила мощный удар ногой в голову, после которого соперница надолго потеряла сознание.

Армия и оружие Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера США Телеведущий Владимир Соловьёв удивился выдержке членов экипажа российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с ракетным крейсером Военно-морских сил США USS Chancellorsville.

Футбол Россию могут исключить из Лиги чемпионов В Европе разработали схему нового формата Лиги чемпионов, которую поддерживает глава УЕФА Александр Чеферин.

Происшествия Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.