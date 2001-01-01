Футбол
Де Лаурентис: «„Интер“ хочет разрушить мою команду»Soccer.ru вчера в 03:58
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис признался, что "Интер" хотел приобрести некоторых футболистов его команды. Мои сотрудники говорят мне, что "Интер" хочет разрушить мою команду, они просили продать сильнейших футболистов.
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Аурелио де Лаурентис: Многие хотят купить наших игроков, но «Наполи» - не супермаркет
Советский спортвчера в 11:54
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