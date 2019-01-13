Футбол

Де Хеа установил рекорд по количеству сейвов в матче АПЛ в этом сезоне
Бомбардир.ру
13:31

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в матче 22-го тура АПЛ (1:0). Голкипер «МЮ» Давид Де Хеа сделал 11 сейвов в этой встрече.
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Испанский футболист, вратарь английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании. Воспитанник испанского клуба «Атлетико Мадрид», с которым выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. В составе «Манчестер Юнайтед» выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок Футбольной лиги, Лигу Европы УЕФА и три Суперкубка Англии.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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