Футбол

Де Хеа не смог отразить ни один из последних 15-ти пенальтиСпорт-Экспресс вчера в 23:53

Испания — Норвегия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Месталья»
Родриго Морено
16′
35′
Кристоффер Айер
51′
Тарик Эльюнусси
Дани Себальос
53′
53′
Стефан Юхансен
55′
Тарик Эльюнусси
Бйорн Йонсен
56′
Мартин Эдегор
Мохамед Эльюнусси
Иньиго Мартинес
64′
65′
Джошуа Кинг
Серхио Рамос
71′
74′
Бйорн Йонсен
Дани Себальос
Серхио Каналес
74′
Даниэль Парехо
Родриго Эрнандес
77′
77′
Стефан Юхансен
Ола Камара
Альваро Мората
Хайме Мата
89′
Последний раз Де Хеа отразил пенальти в апреле 2016 года. В полуфинале Кубка Англии против "Эвертона" (2:1) он взял 11-метровый Ромелу Лукаку.
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Де Хеа не смог отразить ни один из последних 15-ти пенальти

Спорт-Экспрессвчера в 23:53

Де Хеа не отразил ни один из последних 15 пенальти

Евро-футбол.ру02:32

Хавбек сборной Норвегии Кинг забил 12-й пенальти в карьере из 14

Sports.ru00:28

Де Хеа не отбил ни один из 15-ти последних пенальти

Бомбардир.ру01:07
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