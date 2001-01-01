Де Хеа не смог отразить ни один из последних 15-ти пенальтиСпорт-Экспресс вчера в 23:53

Последний раз Де Хеа отразил пенальти в апреле 2016 года. В полуфинале Кубка Англии против "Эвертона" (2:1) он взял 11-метровый Ромелу Лукаку.

Де Хеа не смог отразить ни один из последних 15-ти пенальти

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