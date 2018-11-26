Футбол

Де Хеа принял решение покинуть «Манчестер Юнайтед»
Евро-футбол.ру
вчера в 16:14

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа принял решение сменить команду по окончанию текущего сезона. Как информирует Mail on Sunday, 28-летний вратарь не будет продлевать контракт с "красными дьяволами".
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Испанский футболист, вратарь английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании. Воспитанник испанского клуба «Атлетико Мадрид», с которым выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. В составе «Манчестер Юнайтед» выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок Футбольной лиги, Лигу Европы УЕФА и три Суперкубка Англии.
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