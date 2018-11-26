Футбол
Де Хеа принял решение покинуть «Манчестер Юнайтед»
Де Хеа принял решение покинуть «Манчестер Юнайтед»Евро-футбол.рувчера в 16:14
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа принял решение сменить команду по окончанию текущего сезона. Как информирует Mail on Sunday, 28-летний вратарь не будет продлевать контракт с "красными дьяволами".
Евро-футбол.рувчера в 16:14
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Футбол
«Зенит» стал самой посещаемой командой первого круга РПЛ
Питерский «Зенит» стал самым посещаемым клубом первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Отказ Аленичева от медосвидетельствования будет рассмотрен 26 декабря
Назначена дата слушаний по делу за "невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения" со стороны главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева.
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«Бавария» уволит Ковача в случае поражения от «Бенфики»
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«Милан» ведёт переговоры по переходам трёх футболистов «Челси»
По информации источника, спортивный директор «Милана» Леонардо уже провёл предварительные переговоры с коллегой из «Челси» Мариной Грановской и обсудил с ней потенциальные переходы.
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Канунников выбыл до конца года из-за травмы бедра
27-летний футболист получил повреждение в начале матча 15-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:3).
Обновлено в 03:36
Футбол
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Полузащитник Каземиро не вошел в заявку «Реала» на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы».
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Хет-трик Товена помог «Марселю» обыграть «Амьен» в матче Лиги 1
«Марсель» одержал победу в матче 14-го тура французской Лиги 1 с «Амьеном».
Обновлено в 00:30
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В чемпионате Сербии голкипер пропустил курьезный гол между ног
Обновлено в 04:14
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Тульский «Арсенал» на выезде уступил «Краснодару»
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Эмери рассказал, почему Озил не принял участия в матче с «Борнмутом»
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, почему полузащитник лондонцев Месут Озил не принял участия в матче 13-го тура АПЛ с "Борнмутом" (2:1).
Обновлено в 03:56
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«Палмейрас» в рекордный 10-й раз стал чемпионом Бразилии
Обновлено в 00:59
Футбол
Дженнаро Гаттузо: «„Лацио“ создал нам проблемы»
Обновлено в 00:45