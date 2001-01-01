Футбол
Голкипер "Спартака" Александр Селихов в своем Инстаграме поделился новой фографией. На ней 24-летний россиянин держит в своих руках игровую футболку вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа. Испанец подарил Селихову майку с автографом.
Спорт-Экспресс07:56
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 08:07, Ашберн
Общество
Суд вернул Золотову иск к Навальному
Люблинский суд Москвы вернул главе Росгвардии Виктору Золотову его иск к Алексею Навальному, поскольку не были устранены нарушения, следует из данных на сайте суда.
Обновлено в 07:43
Политика
В Белоруссии выступили за ограничение трансляции российских каналов
Оппозиционная партия «Белорусский народный фронт» (БНФ) призвала власти страны огранить трансляцию российских телеканалов и заменить их программами собственного производства, а жителей Белоруссии — пользоваться белорусским языком и совершенствовать его.
Обновлено в 07:39
Спорт
Женская сборная России по биатлону выиграла эстафету в Оберхофе
Российская женская сборная команда по биатлону выиграла эстафетную гонку на четвертом этапе Кубка мира, проходящем в Оберхофе (Германия), сообщает 13 января «Матч ТВ».
Обновлено в 07:53
Происшествия
Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Шереметьево
Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево, пострадавших нет, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.
Обновлено в 07:24
Общество
Польша построит остров в Калининградском заливе
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Башкирии мужчина застрелил троих человек
Обновлено в 07:21
Происшествия
В Шереметьево задержали незаконно проникшего на борт самолета мужчину
Пограничники задержали мужчину, который незаконно проник на борт рейса Москва–Брюссель в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Нетаньяху подтвердил нанесение Израилем ударов по Сирии
Обновлено в 04:47
Политика
Возможное избрание Зеленского президентом Украины посчитали опасным
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что возможное избрание шоумена Владимира Зеленского на пост президента Украины может нести серьезную опасность для страны.
Обновлено в 01:56
Общество
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
Водитель такси сбил трех человек на остановке в Перми
В Дзержинском районе Перми водитель такси Renault Logan въехал в автобусную остановку и сбил трех человек.
Обновлено в 07:00
Футбол
Александр Самедов стал футболистом «Крыльев Советов»
Обновлено в 06:52
Космос
Потеряна связь с российским космическим радиотелескопом
Обновлено вчера в 10:10
Армия и оружие
Замену пистолету Макарова запустят в производство в 2019 году
Новый российский пистолет для Минобороны "Удав", который придет на замену ПМ, начнется производиться в нынешнем году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 04:12
Политика
Порошенко заявил, что никто не сможет остановить Украину
Президент Украины Петр Порошенко считает, что получение новообразованной церковью томоса на автокефалию укрепило независимость страны.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Число жертв взрыва в Париже возросло до четырех
Обновлено в 07:07
Политика
Посол США пригрозил Германии санкциями из-за «Северного потока — 2»
Американский посол в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию "Северного потока — 2". Об этом пишет Bild.
Обновлено в 01:52
Общество
Роспотребнадзор в ходе проверок изъял из продажи 125 тонн икры
«По результатам проверок изъято 125,6 тонн икры, составлено около 500 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму более 1,7 млн рублей», — заявили в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 04:36
Общество
HeadHunter составил рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами
Вакансия акушера-гинеколога-репродуктолога в Москве возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в январе, составленный сайтом по поиску работы HeadHunter.
Обновлено вчера в 11:09
Политика
Министр обороны Греции ушел в отставку из-за переименования Македонии
Партия «Независимые греки» выходит из состава греческого правительства, заявил лидер этой партии, министр обороны страны Панос Камменос.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Экипаж «КамАЗ-мастер» дисквалифицирован с ралли «Дакар»
«К большому сожалению, решение организаторов ралли по данному случаю оказалось чрезвычайно жестким: экипаж Каргинова дисквалифицирован с гонки», — сказали в пресс-службе российской команды.
Обновлено вчера в 03:11
Происшествия
В Рязанской области мужчина погиб при запуске фейерверка
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Барнауле пятилетний мальчик пожаловался на пьяных взрослых в СК
Пятилетний мальчик из Барнаула позвонил на телефонную линию «Ребенок в опасности» и пожаловался на алкогольное опьянение взрослых, которые проживают с ним в одной квартире.
Обновлено в 07:12
Общество
Украинцы высмеяли новый закон о «сексе по согласию»
Обновлено вчера в 21:11
Политика
Пушков назвал цель заявлений посла США по «Северному потоку — 2»
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление посла Соединённых Штатов в ФРГ Ричарда Гренелла, который допустил возможность введения санкций против немецких компаний, которые поддерживают строительство «Северного потока — 2».
Обновлено в 06:43
Спорт
Саночник Павличенко победил на этапе Кубка мира в Латвии
Саночник Семен Павличенко стал победителем этапа Кубка мира в латвийской Сигулде.
Обновлено в 06:03
Футбол
«Фенербахче» не станет продлевать контракт с Нойштедтером
Как сообщает Fanatik, Фенербахче не будет продлевать контракт с 30-летним защитником.
Обновлено в 05:44
Хоккей
Женская сборная Канады выиграла МЧМ, Россия уступила в матче за бронзу
Обновлено в 05:24
Политика
Де Ниро заявил, что никогда не согласился бы сыграть Трампа
Американский актер Роберт Де Ниро заявил в интервью изданию Bild am Sonntag, что он никогда не согласился бы играть роль Дональда Трампа, поскольку американский лидер глубоко несимпатичен ему.
Обновлено в 06:40
Спорт
Екатерина Юрлова-Перхт: «Финишировать с флагом было моей мечтой»
Чемпионка мира-2015 Екатерина Юрлова-Перхт после победы в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе заявила, что всегда мечтала финишировать с флагом.
Обновлено в 07:17