Де Хеа отыграл сотый матч без пропущенных голов в АПЛSoccer.ru 11:19

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа отыграл сотый матч без пропущенных голов в АПЛ. Сегодня манкунианцы сыграли вничью с «Ливерпулем» в рамках 27-го тура чемпионата Англии.

Де Хеа отыграл сотый матч без пропущенных голов в АПЛ

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