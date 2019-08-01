Футбол

Де Хеа отказывается подписывать контракт с «Манчестер Юнайтед»Советский спорт 03:23

Как отмечает издание благодаря тому, что контракт вратаря заканчивается в конце сезона-2019/20, Де Хеа уже в январе сможет начать переговоры с другими клубами о переходе на правах свободного агента, а Реал будет одним из первых, кто попытается подписать 28-летнего испанца.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Де Хеа отказывается подписывать контракт с «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт03:23

Давид Де Хеа отказался подписывать рекордный контракт с «Манчестер Юнайтед»

Матч ТВ01:40

Де Хеа пока не продлил контракт с «МЮ», его может переманить «Реал»

Чемпионат00:23

Голкипер «МЮ» Давид де Хеа может продолжить карьеру в «Реале»

ProstoProSport00:59

«Динамо» Загреб отказалось от предложения «МЮ» продать Ольмо за 25 миллионов евро

Спорт-Экспресс01:42

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Де Хеа не подписал контракт с клубом

Газета.Ru01:19

Переговоры МЮ и Де Хеа по новому контракту продолжаются

Soccer.ruвчера в 04:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:03, Ашберн
Армия и оружие

Снайперы ВСУ получили разрешение на расстрел мирных жителей Донбасса

Сообщается, что снайперы могут «самостоятельно выбирать цель для поражения, угрожающую безопасности Украины, вне зависимости от ее принадлежности: член вооруженных формирований или гражданское лицо».
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

В Иркутской области назвали число пострадавших от паводков

После наводнения в Иркутской области в списке пострадавших числится примерно 45 тысяч человек, около 450 домов не подлежат восстановлению.
Обновлено в 05:15
Футбол

Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии

Осужденные за участие в двух драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат положительную характеристику от колонии №4 города Алексеевка Белгородской области, сообщает "СЭ".
Обновлено в 01:46
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие

Военный эксперт спрогнозировал итоги столкновения США и России на море

Ситуация в мире остается напряженной, и угроза столкновения России и США, например в Черном море, вполне реальна, считает американский специалист ВМС Лайл Голдстайн.
Обновлено вчера в 19:17
Экономика

В Госдуме предложили способы возврата советских вкладов

В Госдуме предложили способы возврата советских вкладов.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Миллиардер-педофил Эпштейн покончил с собой в тюрьме

Обновлено вчера в 10:16
Происшествия

Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео

В Сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на 40-м километре МКАД.
Обновлено в 02:04
Авто

Составлен топ-10 наиболее популярных люксовых авто в России

Обновлено в 01:04
Шоу-бизнес

Певица Наргиз пожаловалась на травлю со стороны Максима Фадеева

Певица Наргиз Закирова рассказала о своем конфликте с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено вчера в 06:53
Политика

В Госдуме не исключили применения против РФ климатического оружия

Депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев заявил, что плохие погодные условия в стране могли быть спровоцированы климатическим оружием.
Обновлено вчера в 02:41
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

30-летняя актриса Паулина Андреева и 52-летний режиссер Федор Бондарчук планируют пожениться, сообщает "Super.ru".
Обновлено в 03:43
Финансы

Рубль нашел поддержку у мировых центробанков

Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал август крайне негативно, успев потерять буквально за неделю более 2 процентов как к доллару, так и к евро.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Иерусалиме между мусульманами и полицией произошли столкновения

Обновлено в 04:04
Происшествия

В Испании в террасу бара в Испании врезался автомобиль

Десять человек пострадали, когда автомобиль врезался в террасу бара в испанском городе Жирона, сообщает издание Pais.
Обновлено в 05:53
Общество

В Минпросвещения рассказали о новых профессиях в российских колледжах

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала о новых профессиях, которые появятся в российских колледжах.
Обновлено в 05:41
Гаджеты

Портативная колонка Sonos автоматически настраивает свой звук

Обновлено в 04:15
Общество

Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис

Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Религия

Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве

Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек

Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено вчера в 10:28
Экономика

Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей

Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:20
Хоккей

Юниорская сборная России победила канадцев в финале Кубка Глинки/Гретцки

Обновлено вчера в 13:41
Общество

Роспотребнадзор опубликовал требования к производству и продаже кваса

Перечень требований к производству и реализации кваса обнародовал Роспотребнадзор.
Обновлено в 05:21
Политика

Зеленскому посоветовали держать нейтралитет между Россией и США

Фигурант «газового дела», депутат Верховной рады седьмого и восьмого созывов (от Партии регионов и фракции «Воля народа» соответственно) Александр Онищенко считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому для восстановления экономики страны следует придерживаться нейтралитета между Россией и США.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске

Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.
Обновлено 09 августа в 17:19
Общество

Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика

Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Технологии

Huawei представила платформу смешанной реальности Cyberverse

Компания Huawei в рамках мероприятия Huawei Developer Conference 2019 показала не только новую операционную систему, но также платформу сервисов смешанной VR и AR (виртуальной и дополненной) реальности.
Обновлено в 05:12
Культура

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Общество

Названы преимущества жизни с кошками

Обновлено в 00:34
Футбол

Игрок ЦСКА Шарлия: «„Сочи“ выглядят лучше, чем „Спартак“»

Могу сказать, что "Сочи" выглядели лучше соперника. Мы ожидаем очень непростой игры и готовы отдать все силы для победы.
Обновлено в 03:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Давид де Хеа
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании. Воспитанник испанского клуба «Атлетико Мадрид», с которым выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. В составе «Манчестер Юнайтед» выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок Футбольной лиги, Лигу Европы УЕФА и три Суперкубка Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное