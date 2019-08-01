Футбол
Де Хеа отказывается подписывать контракт с «Манчестер Юнайтед»Советский спорт 03:23
Как отмечает издание благодаря тому, что контракт вратаря заканчивается в конце сезона-2019/20, Де Хеа уже в январе сможет начать переговоры с другими клубами о переходе на правах свободного агента, а Реал будет одним из первых, кто попытается подписать 28-летнего испанца.
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Де Хеа не подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед», «Реал» следит за ситуацией
Спорт-Экспрессвчера в 22:12
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