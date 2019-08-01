Как отмечает издание благодаря тому, что контракт вратаря заканчивается в конце сезона-2019/20, Де Хеа уже в январе сможет начать переговоры с другими клубами о переходе на правах свободного агента, а Реал будет одним из первых, кто попытается подписать 28-летнего испанца.

Политика Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламу митингов Роскомнадзор потребовал от компании Google прекратить использование видеохостинга YouTube для «рекламирования незаконных массовых мероприятий».

Футбол «Арсенал» обыграл «Уфу» в пятом туре РПЛ Тульский «Арсенал» на своём поле взял верх над «Уфой» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Экономика В банк идут одни старики: пенсионеры стали хуже обслуживать долги По старым долгам Россияне старшего возраста имеют в три раза большую долю просрочки по потребкредитам, чем молодые люди, следует из данных НБКИ по итогам II квартала 2019 года.

Религия Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.

Политика Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабая Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.

Происшествия Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.

Футбол Цорн отправился во Францию на переговоры по новичкам «Спартака» Сообщается, что гендиректор клуба Томас Цорн уже вылетел во Францию для переговоров.

Армия и оружие В США оценили проект российского бомбардировщика ПАК ДА Российское Министерство обороны нацелено на создание стратегического бомбардировщика-невидимки нового поколения, причем первый полет ПАК ДА запланирован уже на 2025-2026 годы, пишет The National Interest.

Кино Поклонников Елены Малышевой ждёт тяжёлое разочарование Прославленный режиссер приехал в Москву, чтобы представить свой девятый фильм.

Финансы Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам По оценке Bloomberg, за четыре года резервы России выросли на 45% и достигли 518 млрд долларов, а резервы Саудовской Аравии упали до суммы в 527 млрд долларов.

Политика В Крыму связали с бессилием протест Украины из-за поездки Путина Цеков призвал Киев прекратить спекуляции на тему российского статуса Крыма и начать процесс его признания частью РФ.

Кино Выход фильма «Охота» отменили на фоне стрельбы в США В связи с трагедиями киностудия Universal Pictures отменила релиз фильма «Охота», где по сюжету расстреливают людей.

Общество В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.

Армия и оружие В ЛНР заявили, что ВСУ не пытаются забрать тела погибших при взрыве мины Киев не предпринимает попыток забрать тела подорвавшихся на мине у линии соприкосновения бойцов ВС Украины, несмотря на гарантии безопасности, заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

Авто Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.

Общество Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».

Космос В Китае запустили первую многоразовую ракету LinkSpace является первой частной компанией в Китае, которая исследует космос и разрабатывает продукты аэрокосмических систем.

Происшествия Суд отказал следствию в аресте режиссера Дмитрия Васильева Режиссер телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев, задержанный в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, находится в реанимации 20-ой горбольницы в тяжелом состоянии.

Футбол Команда Кокорина и Мамаева обыграла ФК «Салют» в колонии В Белгородской области состоялся матч между командой ИС-4 «Золотой лев» и местным профессиональным футбольным клубом «Салют», выступающим в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

Политика В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского союза и НАТО.