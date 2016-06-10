Футбол

Де Хеа останется в «МЮ», если клуб увеличит ему зарплату
LiveSport.ru
03:57

Напомним, оклад чилийского футболиста составляет 350 тысяч фунтов в неделю. Действующее соглашение де Хеа с манкунианцами истекает следующим летом, однако включает опцию продления на один сезон.
LiveSport.ru03:57

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СМИ: Де Хеа выдвинул условия продолжения сотрудничества с «МЮ»

Матч ТВ04:39

СМИ: Де Хеа выдвинул условия продолжения сотрудничества с «МЮ»

Sportbox.RU04:39

СМИ: Де Хеа хочет стать самым высокооплачиваемым игроком «МЮ»

Спорт-Экспресс04:20

Де Хеа готов остаться в «Манчестер Юнайтед» и выдвинул условия

Sport24.ru04:03

Де Хеа готов остаться в «МЮ», если клуб предложит ему зарплату, как у Санчеса

Чемпионат03:40

Вратарь «Манчестер Юнайтед» продлит контракт с клубом из-за девушки

Газета.Ru02:51

Daily Mail: Де Хеа готов остаться в «МЮ», если получит 5-летний контракт с зарплатой, как у Алексиса

Sports.ru05:41
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Футбол

80 болельщиков «Рапида» приедут на матч со «Спартаком»

Обновлено в 07:50
Футбол

УЕФА открыл дело в отношении ЦСКА по итогам матча с «Викторией»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может наказать московский ЦСКА из-за поведения болельщиков клуба на матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с чешской "Викторией", сообщает ТАСС.
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Бывший капитан сборной России по футболу и легенда «Зенита» Андрей Аршавин в ходе урока толерантности в петербургской школе № 641 назвал нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина одним из сильнейших игроков России.
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«Фратрия» запустила флешмоб против нахождения Глушакова в «Спартаке»

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ПСЖ победил «Ливерпуль» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Французский футбольный клуб ПСЖ одержал победу над английским "Ливерпулем" со счетом 2:1 в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который стал рекордсменом Лиги чемпионов по количеству голов на групповой стадии, прокомментировал достижение.
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Наша цель была выйти из группы, и мы это сделали. Теперь шаг за шагом будем идти к следующей цели.
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Московское "Динамо" обыграло казанский "Рубин" в матче 16-го тура молодежного первенства России по футболу.
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Алькантара вернулся к тренировкам «Баварии»

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Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, когда российские клубы смогут обсудить вопрос внедрения на матчах чемпионата страны системы видеопомощи арбитрам (VAR).
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Умер призер Олимпиады-1976 года Виктор Матвиенко

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Игнатьев: «Свой гол посвящаю болельщикам, они ждали эту победу 14 лет»

Игра завершилась со счетом 2:0, Игнатьев забил второй гол в матче.
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«Нью-Йорк Сити» объявил об уходе Давида Вильи

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«Порту» обыграл «Шальке» и досрочно занял первое место в группе D ЛЧ

«Порту» досрочно завоевал первое место в группе, набрав 13 очков. «Шальке» при любом исходе в заключительном туре останется на втором месте.
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Давид де Хеа
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании. Воспитанник испанского клуба «Атлетико Мадрид», с которым выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. В составе «Манчестер Юнайтед» выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок Футбольной лиги, Лигу Европы УЕФА и три Суперкубка Англии.
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Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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