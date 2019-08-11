Футбол

Де Хеа не продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»Bookmaker-ratings.ru 01:59

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа не подписывал новое соглашение с клубом, сообщает The Mirror. Этим летом испанскому голкиперу было предложено продлить контракт на 350 000 фунтов в неделю, но пока он отказался от таких условий.
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Испанский футболист, вратарь английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании. Воспитанник испанского клуба «Атлетико Мадрид», с которым выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. В составе «Манчестер Юнайтед» выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок Футбольной лиги, Лигу Европы УЕФА и три Суперкубка Англии.
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Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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