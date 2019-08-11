Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа не подписывал новое соглашение с клубом, сообщает The Mirror. Этим летом испанскому голкиперу было предложено продлить контракт на 350 000 фунтов в неделю, но пока он отказался от таких условий.

Де Хеа не продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

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