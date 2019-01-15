Футбол
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа отреагировал на слова вратаря лондонского «Арсенала» Петра Чеха о том, что он завершает карьеру после нынешнего сезона.
RT на русском16:56
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Политика
Парламент Британии отверг план Терезы Мэй по выходу из Евросоюза
Британские парламентарии отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по Brexit.
Обновлено в 14:42
Политика
Корбин предложил вынести вотум недоверия британскому правительству
Глава британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин после голосования в парламенте по Brexit заявил, что внес предложение о вынесении недоверия правительству страны.
Обновлено в 15:57
Происшествия
Число жертв смертельного ДТП под Воронежем возросло до восьми
Число жертв дорожно-транспортного происшествия в Воронежской области возросло до восьми человек.
Обновлено в 13:39
Политика
Россия будет и дальше развивать военно-техническое сотрудничество с Сербией
Россия высоко оценивает твердую приверженность Сербии сохранению нейтралитета, будет и дальше оказывать ей поддержку в сфере военно-технического сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 16:29
Происшествия
«Победа» может прекратить выполнять международные рейсы из «Пулково»
Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») планирует с апреля прекратить выполнять международные рейсы из аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург).
Обновлено в 11:32
Политика
Путин назвал политическим проектом создание новой церкви на Украине
Новая церковная структура является чисто политическим, светским проектом.
Обновлено в 16:33
Общество
«Аэрофлот» назвал иск от пассажиров попыткой давления на компанию
Поступивший в суд в США иск от пассажиров «Аэрофлота», которых не пустили на борт в аэропорту Шереметьево, авиакомпания расценивает как попытку оказать влияние на нее, заявил РБК заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров.
Обновлено в 13:57
Спорт
Ещё один чешский биатлонист негативно высказался в адрес Логинова
Чешский биатлонист Ондржей Моравец заявил, что не уважает россиянина Александра Логинова за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 14:20
Происшествия
В Найроби боевики напали на отель
Обновлено в 09:29
Политика
Глава Еврокомиссии сожалеет об итогах голосования по Brexit
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что с сожалением принял к сведению результаты голосования в британской Палате общин по соглашению о Brexit между Великобританией и Евросоюзом и призвал Соединенное Королевство как можно скорее "прояснить свои намерения".
Обновлено в 15:45
Происшествия
Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины
По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
Обновлено в 04:52
Политика
Россия вновь отказалась платить взнос ПАСЕ
Россия останется верна своей позиции и не будет выплачивать взнос в бюджет Совета Европы в 2019 году, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Обновлено в 08:56
Автоспорт
Экипаж Сотникова выиграл восьмой этап «Дакара»
Экипаж "КАМАЗ-мастера" Дмитрия Сотникова одержал победу на восьмом этапе ралли "Дакар" в классе грузовиков, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:32
Политика
Силуанов считает реакцию россиян на пенсионную реформу «неожиданной»
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на пенсионную реформу, в рамках которой возраст выхода на пенсию повысили до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.
Обновлено в 01:40
Спорт
Сборная России проиграла Бразилии на чемпионате мира по гандболу
Гандболисты сборной России уступили команде Бразилии в матче группового этапа на чемпионате мира в Германии.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Краснодаре военного судью заподозрили в ДТП со сбитой девушкой
В Краснодаре судью Краснодарского гарнизонного военного суда заподозрили в том, что он сбил девушку, переходившую на светофоре дорогу по пешеходному переходу.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Клирика великолукского собора запретили в служении после ДТП
Заведующий канцелярией Великолукского епархиального управления, клирик Свято-Вознесенского кафедрального собора города Великие Луки Псковской области Андрей Парфёнов запрещен в служении за ДТП, говорится в указе епископа Великолукского и Невельского Сергия.
Обновлено в 15:43
Политика
Парламент Венесуэлы назвал Мадуро узурпатором власти
Национальная ассамблея Венесуэлы приняла заявление, в котором президент страны Николас Мадуро объявлен узурпатором власти.
Обновлено в 13:59
Политика
Медведев высказался о проблемах российского бизнеса
Премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума рассказал о проблемах российского бизнеса.
Обновлено в 08:10
Общество
Житель Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 миллионов рублей
"Победителем, который в 1264-м тираже выиграл 500 млн рублей, оказался 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Месть Китая: за арест Huawei казнят канадца
Суд северо-восточного портового города Далянь заменил приговор, вынесенный ранее гражданину Канады, который был признан виновным в контрабанде наркотиков, на смертную казнь.
Обновлено в 04:22
Общество
Россия обогнала Тайвань в рейтинге вузов THE для развивающихся стран
Британское издание Times Higher Education представило рейтинг университетов из стран с активно развивающейся экономикой, на четвертом месте по числу представленных в нем вузов разместилась Россия.
Обновлено в 12:03
Происшествия
На юге Москвы водитель сбил женщину и двоих детей
Обновлено в 12:40
Экономика
АКРА прогнозирует сокращение числа банков на 5–7% за пять лет
Российское рейтинговое агентство АКРА прогнозирует сокращение числа участников банковского рынка в ближайшие пять лет.
Обновлено в 16:48
Политика
США назвали встречу с Россией по ДРСМД разочаровывающей
США разочарованы встречей с Россией по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которая прошла в Женеве, заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
Обновлено в 08:58
Происшествия
В огненном ДТП под Воронежем погибли семь человек
Фото: из открытых источников 15-01-2019 в четвертом часу дня в Нижнедевицком районе на 166 километре трассы «Курск-Борисоглебск», водитель «Лексус», не справился с управлением и столкнулся с двумя встречными авто.
Обновлено в 11:27
Политика
Путин потребовал от Европы гарантий по «Турецкому потоку»
Президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз (ЕС) должен гарантировать своим членам, что Брюссель не будет препятствовать поставкам российского газа в Европу через газопровод "Турецкий поток".
Обновлено в 16:56
Культура
Видео с выступлением гимнастки из США набрало более 30 млн просмотров
За день ролик в Twitter посмотрели более 17 млн человек, всего видео набрало более 30,7 млн просмотров к утру 15 января.
Обновлено в 02:59
Культура
Fox: умерла актриса Кэрол Чэннинг
Актриса Кэрол Чэннинг, получившая известность благодаря исполнению роли Долли Леви в бродвейском мюзикле "Хеллоу, Долли !" ("Hello, Dolly !", 1964), умерла в США на 98-м году жизни.
Обновлено в 08:15
Политика
Суд продлил арест для четырех украинских моряков
ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили государственную границу РФ в Черном море. Их удалось задержать в Керченском проливе.
Обновлено в 09:12