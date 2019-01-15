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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа отреагировал на слова вратаря лондонского «Арсенала» Петра Чеха о том, что он завершает карьеру после нынешнего сезона.

Де Хеа назвал Чеха одним из лучших вратарей в истории АПЛ

Политика Политика Песков рассказал, как от слов Путина кровь стынет в жилах Президент России Владимир Путин может выразить свое мнение о чем-то или о ком-то так, что "кровь стынет", сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью изданию "АиФ".

Политика Политика Парламент Великобритании отклонил план Мэй по выходу из Евросоюза При голосовании в палате общин британского парламента победу одержали противники плана выхода из Евросоюза, который премьер Тереза Мэй согласовала с Брюсселем, сторонникам Мэй не удалось набрать необходимого количества голосов для одобрения сделки.

Политика Политика Песков ответил на вопрос, как Путин получает зарплату и пенсию Президент Владимир Путин получает зарплату и пенсию на карточку банка "Россия".

Происшествия Происшествия Спасатели обнаружили тело пятой жертвы обрушения дома в Шахтах Спасатели обнаружили тело пятой погибшей под завалами частично обрушившегося дома в Шахтах Ростовской области.

Политика Политика Россия отказалась платить взнос в ПАСЕ Россия не будет платить взнос в Совет Европы в 2019 году, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Экономика Экономика Имущество украинского олигарха на Кипре арестовали Окружной суд города Лимасол наложил арест на имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР сообщили о минировании ВСУ водохранилища в Донбассе Отмечается, что наблюдатели СММ в своём отчёте сообщили об обнаружении двух коробок с проводами, прикреплённых к металлическим воротам шлюза Мироновского водохранилища возле блокпоста ВСУ.

Происшествия Происшествия Во Владивостоке закидали камнями приехавшую на вызов скорую помощь Неизвестные во Владивостоке напали на машину "скорой помощи", приехавшую на вызов, забросав ее камнями, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД.

Политика Политика Песков высказался по проблеме Курил "Не может и речи идти о том, чтобы был нанесен какой-то вред интересам наших граждан, жителей Курил", - сказал Песков.

Политика Политика McDonald’s лишилась права на товарный знак Big Mac в Евросоюзе Компания McDonald's проиграла тяжбу против ирландской сети быстрого питания Supermac's за эксклюзивное право на товарный знак Big Mac.

Происшествия Происшествия Несколько машин провалились в яму с кипятком в Петербурге Несколько машин провалились в яму с кипятком в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщил представитель компании «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Политика Политика В Раде обвинили США и ЕС в выжимании ресурсов из Украины Ранее Мураев заявил, что президент Украины Пётр Порошенко, секретарь национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов, спикер Рады Андрей Парубий и ряд других украинских политиков являются «пятой колонной» США.

Общество Общество Суд в Таиланде приговорил Лесли и Рыбку к условному сроку

Общество Общество Ученые выяснили, какие профессии могут исчезнуть в ближайшем будущем В ближайшем будущем в России могут исчезнуть такие профессии, как водитель и продавец.

Происшествия Происшествия СМИ сообщили о ликвидации устроивших нападение на отель в Кении Ранее стало известно, что по меньшей мере 14 человек погибли в результате нападения боевиков на отель в столице Кении Найроби.

Происшествия Происшествия Число жертв ДТП под Воронежем возросло Представитель единой дежурной диспетчерской службы Нижнедевицкого района Воронежской области проинформировал, что число погибших в результате столкновения трех транспортных средств увеличилось до восьми.

Общество Общество «Аэрофлот» назвал поданный иск попыткой давления на компанию «Аэрофлот» считает, что подача исков тремя пассажирами в суд США является попыткой давления на компанию, заявил заместитель гендиректора авиакомпании по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.

Политика Политика США назвали встречу с Россией по ДРСМД разочаровывающей США разочарованы встречей с Россией по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которая прошла в Женеве, заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Культура Культура Путин поздравил Василия Ланового с юбилеем

Происшествия Происшествия В Краснодаре военного судью заподозрили в ДТП со сбитой девушкой В Краснодаре судью Краснодарского гарнизонного военного суда заподозрили в том, что он сбил девушку, переходившую на светофоре дорогу по пешеходному переходу.

Общество Общество Россия обогнала Тайвань в рейтинге вузов THE для развивающихся стран Британское издание Times Higher Education представило рейтинг университетов из стран с активно развивающейся экономикой, на четвертом месте по числу представленных в нем вузов разместилась Россия.

Спорт Спорт Россия выполнила все требования WADA по восстановлению РУСАДА Россия выполнила все условия Всемирного антидопингового агентства (WADA) для восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Алла Пугачева начала задыхаться на съемках Алла Пугачева чуть не задохнулась на съемках передачи Первого канала.

Политика Политика На Украине объявили о возобновлении производства самолетов «Руслан»

Происшествия Происшествия Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.

Хоккей Хоккей Вратарь «Тампы» Василевский признан третьей звездой дня в НХЛ Вратарь клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" россиянин Андрей Василевский признан третьей звездой очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

Общество Общество Житель Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 миллионов рублей "Победителем, который в 1264-м тираже выиграл 500 млн рублей, оказался 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко", - говорится в сообщении.

Политика Политика Песков рассказал об отношении к профессии чиновника Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что ему бывает стыдно за то, что он чиновник, поскольку в обществе сложились негативные стереотипы, связанные с данной профессией.

Автоспорт Автоспорт Сотников выиграл восьмой этап «Дакара». Николаев застрял в песках Экипаж Дмитрия Сотникова из Набережных Челнов стал первым на восьмом этапе ралли «Дакар».