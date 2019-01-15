Футбол

Де Хеа назвал Чеха лучшим голкипером в истории АПЛ
Vprognoze.ru
17:23

Напомним, во вторник Чех объявил, что завершит спортивную карьеру по окончании сезона.С 2004 по 2015 год чешский голкипер защищал цвета «Челси». За лондонский клуб 36-летний вратарь повел 494 матча во всех турнирах. В 2015 году футболист перешел в состав «Арсенала».
Vprognoze.ru17:23

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Давид де Хеа: «Чех — один из лучших вратарей в истории АПЛ»

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Давид де Хеа: «Чех — один из лучших вратарей в истории АПЛ»

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Обновлено в 17:26
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Обновлено в 18:36
Политика

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Происшествия

Reuters: число жертв нападения в Кении возросло до 15

Обновлено в 17:07
Происшествия

Директора одного из магазинов «Евросети» нашли мертвым в Новой Москве

Тело 29-летнего Дмитрия Ефимова, который являлся директором одного из магазинов «Евросети», было обнаружено в лесополосе недалеко от поселка Мосрентген в Новой Москве, сообщает агентство «Москва».
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Политика

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Суд средней ступени города Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая приговорил гражданина Канады к смертной казни за контрабанду наркотиков, следует из заявления суда.
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Политика

«Укроборонпром» возобновит производство самолетов «Руслан»

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Политика

Путин назвал негативными последствия выхода США из ДРСМД

Заявление о намерении США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стало еще одним звеном в длинной цепочке подобных действий, и последствия подобной политики негативны.
Обновлено в 17:18
Политика

ЕС отреагировал на провал сделки по Brexit

В структурах ЕС и странах Европы отреагировали на провал соглашения по Brexit, предложенного главой правительства Великобритании Терезой Мэй.
Обновлено в 15:54
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Политика

Путин потребовал гарантий для заинтересованных в «Турецком потоке»

Путин рассказал, что в настоящий момент «Газпром» работает над разными вариантами продолжения сухопутной нитки газопровода в европейском направлении.
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Космос

На Луне выросло первое в истории растение

Посадочный аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен 3 января, став первым зондом, севшим на обратную сторону Луны.
Обновлено в 08:00
Политика

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Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер намерен вынести на голосование верхней палаты резолюцию об отмене решения о снятии санкций с российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго".
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Медведев высказался о проблемах российского бизнеса

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Результаты эксперимента по цифровой маркировке и прослеживанию подтвердили, что у кода Data Matrix шире возможности для усиления контроля государства над производством и оборотом табачной продукции, чем у бумажных специальных и акцизных марок.
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Назван размер средней пенсии на Украине

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Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и министерство юстиции США во вторник, 15 января, выдвинула обвинение в отношении украинского хакера Александра Еременко и еще восемь человек, в том числе шесть трейдеров из США, России и Украины, их обвиняют во взломе базы данных SEC EDGAR и получении доступа к конфиденциальным документам.
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Сборная России проиграла Бразилии на чемпионате мира по гандболу

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США потребовали от России уничтожить ракету 9М729

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Ещё один чешский биатлонист негативно высказался в адрес Логинова

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Семь человек погибли в крупном ДТП под Воронежем

Представитель экстренных служб Воронежской области проинформировал о том, что на федеральной автодороге Р-298 в Воронежской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), приведшее к гибели семи человек.
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Правительство предлагает по-новому считать число бедных в РФ

Минтруд РФ к следующему году разработает новую методику оценки уровня бедности в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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«Валенсия» с Черышевым прошла в четвертьфинал Кубка Испании

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Давид де Хеа
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Испанский футболист, вратарь английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании. Воспитанник испанского клуба «Атлетико Мадрид», с которым выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. В составе «Манчестер Юнайтед» выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок Футбольной лиги, Лигу Европы УЕФА и три Суперкубка Англии.
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