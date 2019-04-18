Де Хеа извинился перед одноклубниками за поражение от «Барселоны»Soccer.ru 01:24

Согласно информации английской прессы, после поражения от "Барселоны" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа принес извинения своим одноклубникам.

Де Хеа извинился перед одноклубниками за поражение от «Барселоны»

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