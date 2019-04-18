Футбол

Де Хеа извинился перед одноклубниками за поражение от «Барселоны»Soccer.ru 01:24

Барселона — Манчестер Юнайтед
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, 16 апреля
Стадион «Камп Ноу»
Лионель Месси
16′
Лионель Месси
20′
Филиппе Коутиньо
61′
65′
Антони Марсьяль
Диого Далот
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
71′
73′
Маркус Рэшфорд
Ромелу Лукаку
Артур
Артуро Видаль
75′
Луис Суарес
77′
80′
Джесси Лингард
Алексис Санчес
Филиппе Коутиньо
Усман Дембеле
81′
Согласно информации английской прессы, после поражения от "Барселоны" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа принес извинения своим одноклубникам.
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