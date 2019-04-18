Де Хеа извинился перед одноклубниками за поражение от «Барселоны»Soccer.ru 01:24

Согласно информации английской прессы, после поражения от "Барселоны" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа принес извинения своим одноклубникам.

Де Хеа извинился перед одноклубниками за поражение от «Барселоны»

Политика Россия запретила экспорт нефти на Украину Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Политика Москва учтет отказ Мальты пропустить два российских самолета в Венесуэлу Москва учтет в двусторонних отношениях с Мальтой отказ пропустить два российских самолета в Венесуэлу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Политика Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанка Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.

Путешествия Более 100 россиян не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на Хайнань Российские туристы, планировавшие вылететь 18 апреля на китайский остров Хайнань из Санкт-Петербурга по линии нескольких туроператоров, не смогли попасть на рейс авиакомании iFly, сообщает АТОР.

Шоу-бизнес В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.

Хоккей «Колорадо» в овертайме обыграл «Калгари» в Кубке Стэнли «Колорадо Эвеланш» на домашней арене принимал «Калгари Флэймз» в четвертом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Происшествия Под грузовым поездом в Воронежской области найдена бомба В городе Лиски Воронежской области под вагоном грузового поезда обнаружена бомба.

Происшествия Бизнес-центр загорелся в Челябинске Бизнес-центр «Аврора» загорелся в Челябинске. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-центре управления МЧС России по региону.

Политика В польском городе осквернили обелиск советским воинам. МИД РФ возмущён Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала возмущение Москвы тем фактом, что в польском городе осквернили обелиск советским воинам.

Культура Сергей Светлаков назвал причины ухода с телеканала ТНТ Сергей Светлаков в минувшем году покинул телеканал ТНТ вместе с коллегой Александром Незлобиным.

Шоу-бизнес Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста На днях СМИ сообщили, что солист "Иванушек" развелся с женой после 17 лет брака.

Авто Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.

Политика Зеленский назвал Путина своим врагом Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает врагом президента России Владимира Путина.

Общество Омские чиновники вручили горожанке деньги на налог за подаренный букет Омская городская администрация вручила конверт с деньгами жительнице города Сание Абдуллиной, с которой потребовали выплаты налога за подарки, полученные в роддоме.

Политика Путин вызвал Воробьева и Дитриха для отчета по дорогам в районе Химок Президент России Владимир Путин заслушает доклад главы Минтранса Евгения Дитриха и губернатора Московской области Андрея Воробьева о решении транспортных вопросов в подмосковных Химках.

Происшествия Скворцова рассказала о состоянии Дмитрия Быкова Врачи оценивают состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, как стабильно тяжёлое.

Авто Названы автомобили, которые займут место Ford в России Как считают эксперты, вместе с уходом SUV и легковых автомобилей Ford из России увеличится доля рынка других брендов, но это будет почти незаметно, потому что доля Ford составляла всего 3%, а это «не та цифра, которая окажет влияние на рынок».

Финансы Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого года Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 18 апреля, опустился ниже 72 руб. К 15.09 мск евро подешевел на 11 коп. к закрытию среды – до 71,99 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 72 рубля 25 мая прошлого года.

Происшествия Летевший из Петербурга в Дубай Boeing-757 экстренно сел в Иране Пассажирский лайнер Boeing-757, летевший из Петербурга в Дубай, совершил экстренную посадку в аэропорту Мехрабад иранской столицы Тегерана.

Экономика Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России Крупнейший акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон возглавил список 200 самых богатых российских предпринимателей, подготовленный изданием Forbes.

Футбол «Спартак» вернул провинившегося Гулиева в основную команду Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, наказанный руководством клуба за избиение американского филолога Майкла Коула, вернулся к тренировкам в главной команде.

Экономика «Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.

Кино Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.