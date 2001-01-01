Де Хеа извинился перед болельщиками за поражение от «Эвертона»Матч ТВ вчера в 17:10

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа извинился за поражение от «Эвертона» (0:4) в матче 35-го тура АПЛ.

Де Хеа извинился перед болельщиками за поражение от «Эвертона»

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