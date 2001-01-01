Футбол
Де Хеа извинился перед болельщиками за поражение от «Эвертона»Матч ТВ вчера в 17:10
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Гудисон Парк»
Ришарлисон
|13′
Идрисса Гуйе
|23′
Гильфи Сигурдссон
|28′
|46′
Фред
Скотт Мактомини
|46′
Фил Джонс
Эшли Янг
Ришарлисон
Тео Уолкотт
|51′
Люка Динь
|56′
Тео Уолкотт
|64′
|68′
Скотт Мактомини
Идрисса Гуйе
Джеймс Маккарти
|76′
|77′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
Люка Динь
Фил Джагелка
|85′
|47%
|Владение мячом
|53%
|81%
|Процент точных передач
|78%
|3
|Удары в сторону ворот
|5
|8
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|5
|1
|Офсайды
|1
|10
|Угловые
|2
|13
|Отборы
|6
|11
|Фолы
|7
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Эвертон
Расстановка 4‑5‑1
1
Пикфорд
23
Коулмэн
4
Кин
5
Зума
6
Джагелка
11
Уолкотт
18
Шнейдерлин
10
Сигурдссон
16
Маккарти
20
Бернард
29
Кэлверт-Льюин
1
Де Хеа
2
Линделёф
12
Смоллинг
18
Янг
20
Далот
15
Перейра
31
Матич
6
Погба
39
Мактомини
11
Марсьяль
9
Лукаку
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа извинился за поражение от «Эвертона» (0:4) в матче 35-го тура АПЛ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 02:15, Ашберн
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» впервые выйдет на испытания в Балтийское море
Обновлено 20 апреля в 12:17
Политика
Зеленский лидирует на выборах после обработки 50% протоколов
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
Двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» поместили под домашний арест
Басманный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения бывшему президенту лишенного лицензии банка "Югра" Алексею Нефедову и экс-председателю правления этого банка Дмитрию Шиляеву, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
Обновлено вчера в 22:14
Игры
Игра на большие деньги. Как заработать на акциях разработчиков видеоигр
Сами игры приносят разработчикам деньги не только от розничных продаж: в геометрической прогрессии растет количество внутриигровых транзакций.
Обновлено в 00:08
Происшествия
Смертельное ДТП со «скорой» произошло под Краснодаром
В Краснодарском крае в результате ДТП с участием машины скорой помощи погибли два человека.
Обновлено вчера в 17:45
Космос
Роскосмос решил избавиться от площадки, с которой улетал Гагарин
Роскосмос начал работы по закрытию стартовой площадки №1 на Байконуре, откуда в 1961 году на орбиту отправился Юрий Гагарин.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
На Шри-Ланке задержали подозреваемых в причастности к терактам
Семерых подозреваемых в причастности к терактам задержали на Шри-Ланке. Во время спецоперации в Дематагоде погибли трое сотрудников полиции.
Обновлено вчера в 07:44
Экономика
Интернет вещей подключат к проверкам
«МегаФон» разработал концепцию платформы для контрольных органов «МегаФон» разработал концепцию развития платформы промышленного интернета вещей для контрольно-надзорных органов, создание которой оценивается в 420 млн руб.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Зеленский назвал задачу номер один на посту президента
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, заявил, что «задачей номер один» для него станет возвращение домой арестованных в России моряков.
Обновлено вчера в 17:34
Гаджеты
Samsung отложила запуск Galaxy Fold в Азии после сообщений о дефектах
Южнокорейская Samsung Electronics отложила свои медиамероприятия в Гонконге и Шанхае по случаю запуска на рынок нового гнущегося смартфона Galaxy Fold.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Столкновения в грузинском Панкисском ущелье попали на видео
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия
Россиянка поела суши и впала в кому
В Белове Кемеровской области местная жительница съела суши в одном из городских кафе и попала в больницу.
Обновлено в 02:06
Политика
О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер
Обновлено вчера в 20:50
Гаджеты
Составлен рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено вчера в 22:19
Политика
С совещания в мэрии Челябинска вывели активиста
Обновлено в 00:48
Политика
Зеленского пригласили посетить Крым
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что Владимир Зеленский может приехать в Крым, чтобы признать выбор крымчан, сделанный пять лет назад – стать частью России.
Обновлено в 01:29
Общество
Глава Забайкалья поручил создать новую систему предупреждения о ЧС
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов поручил 22 апреля на оперативном совещании создать в регионе новую систему мониторинга, наблюдения и оповещения по чрезвычайным ситуациям, сообщил корреспондент «МК в Чите».
Обновлено в 00:20
Здоровье
Эксперты назвали ошибки в питании, которые мешают похудеть
Не всегда занятия спортом могут помочь в желании похудеть. Причиной могут быть ряд ошибок, заявляют эксперты.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan
Прокуратура Токио предъявила новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, сообщает NHK.
Обновлено в 02:09
Армия и оружие
Военная полиция России нашла в Сирии танк по карте боевиков
Военная полиция России в сирийской Думе обнаружила танк и схрон с боеприпасами с помощью карты, в которой были указаны координаты позиций боевиков организации «Джейш аль-Ислам».
Обновлено в 01:28
Экономика
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Наташа Королева обрадовалась победе Зеленского на выборах
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
Tesla расследует инцидент со взрывом автомобиля на парковке в Шанхае
Tesla направила группу специалистов для выяснения обстоятельств взрыва своего автомобиля на одной из подземных парковок в Шанхае, следует из заявления компании.
Обновлено в 00:36
Политика
Парубий призвал сторонников Порошенко не поддаваться панике
Спикер Верховной рады Андрей Парубий на фоне победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины призвал не паниковать.
Обновлено вчера в 17:44
Общество
Садоводов могут начать штрафовать за теплицы на дачных участках
Как сообщает «URA.RU» со ссылкой на председателя президиума межрегиональной общественной организации садоводов, огородников и дачников «Цветущая родина» Владимира Шаталинского, жителей вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости.
Обновлено в 02:07
Наука
Созданы наноудобрения для борьбы с хлорозом растений
Российские ученые из МГУ совместно с европейскими коллегами создали экологически чистые наноудобрения, которые по эффективности не уступают синтетическим и имеют при этом более низкую стоимость производства.
Обновлено вчера в 10:14
Энергетика
Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти
Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 06:33
Происшествия
В Омске провалились под лед и утонули двое детей
Сегодня произошла трагедия на искусственном водоеме в Советском округе. Очевидец сообщил о провале детей под лед.
Обновлено 20 апреля в 11:01
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 01:32