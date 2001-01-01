Футбол
Де Хеа и Погба хотят покинуть «МЮ»Metaratings 05:59
Ряд футболистов «Манчестер Юнайтед» выразил готовность покинуть клуб. Как сообщает The Guardian, в числе таких игроков называются Давид Де Хеа, Поль Погба и Ромелу Лукаку. Это может произойти при условии непопадания манкунианцев в Лигу чемпионов по итогам сезона.
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