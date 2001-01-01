Де Хеа и Погба хотят покинуть «МЮ»Metaratings 05:59

Ряд футболистов «Манчестер Юнайтед» выразил готовность покинуть клуб. Как сообщает The Guardian, в числе таких игроков называются Давид Де Хеа, Поль Погба и Ромелу Лукаку. Это может произойти при условии непопадания манкунианцев в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Авто Opel прекратил производство трех моделей Первыми французы решили закрыть производство маленьких моделей: Adam, Karl и Mokka X. Производство Adam и Karl было завершено еще в марте, а сейчас с конвейера снят и кроссовер Mokka X. И если Adam безвозвратно ушел в историю, то Karl будет собирать по лицензии General Motors компания VinFast.

Политика В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.

Происшествия В Москве подтопило Лефортовский тоннель В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.

Общество Суд развёл Кержакова с Тюльпановой и назначил футболисту алименты Петроградский районный суд Санкт-Петербурга завершил скандальный бракоразводный процесс футболиста Александра Кержакова и Миланы Кержаковой (в девичестве — Тюльпановой), дочери покойного петербургского и федерального политика Вадима Тюльпанова.

Происшествия На могиле Евгения Осина поставят видеонаблюдение Продюсер Осина Андрей Разин заявил, что они с экс-супругой певца подозревают конкретных лиц в поджоге могилы.

Происшествия Суд арестовал имущество Арашукова Суд арестовал имущество и счета отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.

Авто Toyota готовит новый компактный кроссовер В течение 3 лет японский автопроизводитель Toyota выпустит 12 новых и обновленных моделей.

Общество Роскачество не нашло высококачественных яиц перед пасхой Не оказалось в яйцах и тяжелых металлов, пестицидов, антибиотиков, микроорганизмов повышенного качества, а также бактерий группы кишечной палочки.

Энергетика Forbes опубликовал рейтинг крупнейших покупателей российской нефти Mossovetinfo.ru – Журнал Forbes в четвертый раз опубликовал рейтинг крупнейших покупателей российской нефти по итогам продаж в 2018 году.

Политика На Украине захотели отобрать у Порошенко кондитерскую фабрику В Киеве лидер социалистической партии Украины Илья Кива обратился в суд с исковым заявлением, в котором требует признать приватизацию принадлежащей нынешнему главе государства кондитерской фабрики им. Карла Маркса незаконной.

Спорт Двух российских легкоатлетов дисквалифицировали за допинг Двух российских спортсменов в лице Елены Машинистовой и Руслана Халикова обвинили в приёме допинга и подвергли дисквалификациям - в крови легкоатлетов обнаружили запрещённый препарат под названием гидрохлортиазид.

Политика Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко Коллегия Окружного административного суда Киева попросила начать процедуру импичмента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.

Наука Искусственный интеллект определит ПТСР по голосу Исследователи из Университета Нью-Йорка разработали компьютерную программу на основе искусственного интеллекта, которая может помочь в диагностике посттравматического стрессового расстройства у ветеранов боевых действий.

Авто Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.

Экономика Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.

Транспорт Ликсутов предложил снизить скоростной режим Глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов выступил за уменьшение разрешённой скорости движения на столичных дорогах.

Кино Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов» Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».

Политика Кальюлайд: встреча с Путиным вывела Эстонию на новый уровень Sputnik Эстония уже писал о том, как 18 апреля в Москве эстонский президент Керсти Кальюлайд приняла участие в открытии реновированного здания посольства ЭР и встретилась в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным.

Армия и оружие В Циндао завершился военно-морской парад по случаю 70-летия ВМС Китая В порту Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая завершился торжественный морской парад по случаю 70-й годовщины со дня основания ВМС НОАК, сообщает 23 апреля газета China Daily.

Политика Путин посетил новое здание Суворовского училища в Петербурге Российский президент Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург во вторник, 23 апреля, с двухдневным визитом.