Футбол

Де Хеа готов остаться в «Манчестер Юнайтед» и выдвинул условия
Sport24.ru
04:03

Как сообщает Daily Mail, де Хеа готов остаться, но выдвинул свои условия. Вратарь требует увеличения зарплаты до уровня Алексиса Санчеса и пятилетний контракт. Чилиец получает 350 тыс. фунтов в неделю и является самым высокооплачиваемым игроком «Манчестер Юнайтед».
Sport24.ru04:03

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СМИ: Де Хеа выдвинул условия продолжения сотрудничества с «МЮ»

Матч ТВ04:39

СМИ: Де Хеа выдвинул условия продолжения сотрудничества с «МЮ»

Sportbox.RU04:39

СМИ: Де Хеа хочет стать самым высокооплачиваемым игроком «МЮ»

Спорт-Экспресс04:20

Де Хеа готов остаться в «Манчестер Юнайтед» и выдвинул условия

Sport24.ru04:03

Вратарь «Манчестер Юнайтед» продлит контракт с клубом из-за девушки

Газета.Ru02:51

Де Хеа готов остаться в «МЮ», если клуб предложит ему зарплату, как у Санчеса

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Daily Mail: Де Хеа готов остаться в «МЮ», если получит 5-летний контракт с зарплатой, как у Алексиса

Sports.ru05:41
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Давид де Хеа
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании. Воспитанник испанского клуба «Атлетико Мадрид», с которым выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. В составе «Манчестер Юнайтед» выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок Футбольной лиги, Лигу Европы УЕФА и три Суперкубка Англии.
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