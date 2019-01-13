Футбол

Вратарь «МЮ» Давид де Хеа установил рекорд по количеству сейвов в АПЛ
REGNUM
01:52

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа установил рекорд по количеству сейвов в матче Английской премьер-лиги в текущем сезоне. Де Хеа отразил 11 ударов по своим воротам в матче 22-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом».
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Де Хеа: Человек-Паук и Дед Мороз

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Давид де Хеа
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании. Воспитанник испанского клуба «Атлетико Мадрид», с которым выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. В составе «Манчестер Юнайтед» выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок Футбольной лиги, Лигу Европы УЕФА и три Суперкубка Англии.
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