Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа установил рекорд по количеству сейвов в матче Английской премьер-лиги в текущем сезоне. Де Хеа отразил 11 ударов по своим воротам в матче 22-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом».

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