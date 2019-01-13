Футбол
Вратарь «МЮ» Давид де Хеа установил рекорд по количеству сейвов в АПЛ
Вратарь «МЮ» Давид де Хеа установил рекорд по количеству сейвов в АПЛREGNUM01:52
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа установил рекорд по количеству сейвов в матче Английской премьер-лиги в текущем сезоне. Де Хеа отразил 11 ударов по своим воротам в матче 22-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом».
REGNUM01:52
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Де Хеа: «МЮ» всё ещё верит в то, что может попасть в топ-4 по итогам сезона АПЛ
Чемпионатвчера в 14:59
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Матч чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Бетисом» завершился победой королевского клуба со счетом 2:1. Счет на 13-й минуте открыл Лука Модрич.
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Вратарь «Спартака» Терешкин пропускает тренировку в понедельник
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Футбол
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«Наполи» вышел в четвертьфинал Кубка Италии. В 1/8 финала неаполитанцы обыграли "Сассуоло" со счетом 2:0.
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Итальянский полузащитник петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал, что хотел бы сыграть в одной команде с Криштиану Роналду.
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Бывший хавбек «Локомотива» продолжит карьеру в любительском клубе
Бывший полузащитник «Локомотива», «Анжи» и сборной Украины Александр Алиев стал игроком любительского клуба из Киева «Штурм».
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Футбол
Аршавин: Играл бы за «Барселону» бесплатно, но недолго
На вопрос, играл ли бы Аршавин на каталонский клуб бесплатно, россиянин ответил, что играл бы, но недолго, потому что у него большая семья.
Обновлено вчера в 15:05
Футбол
Сборная Японии вышла в плей-офф Кубка Азии после победы над Оманом
Сборная Японии нанесла поражение команде Омана в матче 2-го тура группового этапа Кубка Азии.
Обновлено вчера в 10:22
Футбол
«Монпелье» поделил очки с «Дижоном», «Страсбур» одолел «Тулузу»
«Дижон» на своем поле сыграл вничью с «Монпелье» в матче 20-го тура чемпионата Франции.
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Кассано сделал выбор между Роналду и Месси
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«Рубин» обыграл «Диошдьер» в товарищеском матче
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Храповицкий: «„Зениту“ нужен форвард, если не выпустят на свободу Кокорина»
В атаку нужно обязательно игрока, если не выпустят на свободу Кокорина.
Обновлено в 00:43