Футбол
Де Йонг взял 21-й номер в «Барселоне»Sports.ru 14:19
Де Йонг официально стал игроком «Барсы» 1 июля. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро плюс 11 миллионов в виде возможных бонусов.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 14:40, Вашингтон
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