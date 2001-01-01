Футбол

Де Йонг взял 21-й номер в «Барселоне»Sports.ru 14:19

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Де Йонг официально стал игроком «Барсы» 1 июля. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро плюс 11 миллионов в виде возможных бонусов.
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