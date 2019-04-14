Футбол

Де Йонг включён в заявку «Аякса» на ответный матч с «Ювентусом»Чемпионат 09:28

Ювентус — Аякс
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Ювентус»
«Аякс» на своём официальном сайте огласил заявку на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом».
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Де Йонг включен в заявку на матч 1/4 финала ЛЧ с «Ювентусом»

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