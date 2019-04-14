Футбол
Де Йонг включён в заявку «Аякса» на ответный матч с «Ювентусом»Чемпионат 09:28
«Аякс» на своём официальном сайте огласил заявку на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом».
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 13:42, Ашберн
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Обновлено 13 апреля в 17:41
Футбол
Фанаты «Динамо» сделали надпись на стене Цоя: фото, видео
Болельщики московского «Динамо» в преддверии матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» расписали при помощи граффити стену Виктора Цоя, которая находится на Арбате.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Мертвого крокодила нашли в лесу в Оренбургской области
Полиция Оренбургской области проводит проверку после обнаружения в лесу мертвого крокодила.
Обновлено в 11:10
Технологии
Сбербанк изменил правила привязки нового номера телефона к карте
Сбербанк добавил функцию изменения номера телефона, к которому привязана карта, в своё официальное приложение.
Обновлено в 10:00
Авто
Купеобразный кроссовер Volkswagen Teramont стал серийным
На автосалоне в Шанхае состоялась премьера купеобразного кроссовера Volkswagen Teramont X. От прошлогоднего концепта Atlas Cross Sport и обычного «Терамонта» новинка отличается измененным дизайном экстерьера и оформлением салона.
Обновлено в 10:59
Спорт
Экс-ученица Тутберидзе покинула академию Плющенко
Обновлено в 10:41
Армия и оружие
Россия направит до 30 военных в миссию ООН по стабилизации в ЦАР
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о направлении военнослужащих Вооруженных сил РФ в состав миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике.
Обновлено в 12:17
Общество
«Ростелекому» и «Мегафону» не разрешили продолжать тестирование 5G
Присутствовавшие на заседании представители «Ростелекома» и «МегаФона» просили комиссию разрешить им продолжить работу по тестированию.
Обновлено в 08:48
Происшествия
В Севастополе ФСБ задержала лидера радикальных исламистов
«35-летний уроженец Узбекистана, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений», — сообщили в ФСБ.
Обновлено в 12:09
Экономика
Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет
Бундесбанк оценил прямые инвестиции в Россию немецкого бизнеса в 2018 г. более чем в 1 млрд евро.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Экономика
Хаятты во Владивостоке купит Дерипаска
Горе-гостиницы собирается приобрести предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска, сообщает DEITA.
Обновлено в 08:03
Наука
Кардиологи назвали способ улучшить работу сердца
Специалисты Американской кардиологической ассоциации пришли к выводу, что регулярные занятия йогой помогают снизить артериальное давление и улучшить работу сердца и сосудов.
Обновлено в 11:43
Энергетика
Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию, пишут СМИ
Туркмения в понедельник после трехлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию, сообщает туркменский новостной сайт "Ориент", со ссылкой на источник в нефтегазовой сфере Туркменистана.
Обновлено в 12:41
Происшествия
В соборе Парижской Богоматери произошёл пожар
Пожар произошёл в здании собора Парижской Богоматери в центре французской столицы.
Обновлено в 13:15
Политика
Экс-депутат Верховной рады даст показания против Порошенко
Издание «Украинские новости» сообщает, экс-чиновник сам решил дать показания против окружения действующего главы Незалежной и самого Порошенко.
Обновлено в 13:25
Здоровье
Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов
С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Алле Пугачевой сегодня исполняется 70 лет
Артистке сегодня исполняется 70 лет. Впервые на сцену «примадонна» российской эстрады поднялась в пять лет.
Обновлено в 01:22
Политика
Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах.
Обновлено в 12:12
Политика
Главный военный прокурор Украины сбежал за границу
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Политика
Суд обязал антикоррупционное бюро открыть дело против Зеленского
Суд в Киеве обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Владимира Зеленского по факту растраты госсредств.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Под Мокшаном в ночном ДТП погибли 5 человек
В группе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что водитель и пассажиры легкового автомобиля — 36-летний, 61-летний и 55-летний мужчины, а также 36-летняя женщина погибли на месте аварии.
Обновлено в 02:40
Политика
В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму
В пресс-службе кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского сказали, что не признают воссоединение Крыма с Россией, что стало возможным после референдума на полуострове 2014 года.
Обновлено в 13:06
Музыка
Верка Сердючка поедет на «Евровидение»
Обновлено в 12:32
Экономика
Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ
Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Наука
Израильские ученые напечатали живое сердце на 3D-принтере
Обновлено в 08:50
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Экономика
«Группа ЛСР» в 1 квартале 2019 года увеличила продажи на 22%
Средняя цена реализованной недвижимости выросла на 20% год к году и составила 113 тыс. руб. за кв. м. Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств составила 49% по сравнению с 54% в первом квартале 2018 года.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц
На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.
Обновлено в 12:56