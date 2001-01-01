Футбол
Де Йонг рассказал, какой номер хотел бы получить в «Барселоне»Чемпионат вчера в 16:54
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал, под каким номером хотел бы играть в каталонском клубе.
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Гаджеты
В Play Store обнаружили опасное приложение для смартфонов Samsung
Потенциально опасное неофициальное программное обеспечение «Обновления для Samsung» было загружено из магазина приложений для Andorid-устройств Play Store более 10 млн раз.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики
Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.
Обновлено в 03:32
Единоборства
Порье и Нурмагомедов провели дуэль взглядов
После общения с прессой накануне турнира UFC 242 в Абу-Даби Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию в Лас-Вегасе, по окончании которой спортсмены устроили дуэль взглядов.
Обновлено в 02:06
Баскетбол
Леонард планирует подписать контракт с «Клипперс»
Обновлено в 02:10
Игры
Вышел первый трейлер новой MMORPG Blue Protocol
Обновлено вчера в 10:31
Космос
Ученые нашли новое объяснение миганиям «звезды пришельцев»
Необычные потускнения загадочной звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя могут объясняться не существованием "мегаструктуры пришельцев" на ее орбите, а тем, что она украла и испарила несколько лун у одной из съеденных ей планет.
Обновлено вчера в 09:30
Общество
Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся
Рекордсменом по количеству разводов стала Сахалинская область – 5,1 на 1000 человек населения. Второе место заняла Республика Карелия (4,6).
Обновлено в 02:48
Общество
Подсчитаны затраты на восстановление Иркутской области после паводка
На строительно-ремонтные работы в пострадавшей от паводка Иркутской области потребуется порядка 28 млрд рублей, заявил вице-премьер России Виталий Мутко в субботу, 6 июля, в ходе совещания правительственной комиссии по последствиям разгула стихии в Тулуне.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено вчера в 18:06
Общество
Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете
Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.
Обновлено в 01:47
Происшествия
«Шереметьево Хэндлинг» возглавит Александра Яковлева
«Шереметьево Хэндлинг» возглавит Александра Яковлева В разгар высокого летнего сезона Международный аэропорт Шереметьево (МАШ) поменял почти весь менеджмент дочерней компании «Шереметьево Хэндлинг», отвечающей за работу с багажом.
Обновлено вчера в 18:08
Политика
К Борису Джонсону приставили круглосуточную охрану
Сотрудники правоохранительных органов Британии круглосуточно охраняют кандидата на пост премьер-министра страны Бориса Джонсона.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы
Выступление Галкина на частном корпоративе обойдется гостям в 50 тысяч евро (свыше трех с половиной миллионов рублей).
Обновлено в 01:45
Футбол
Ловчев считает, что Кокорин и Мамаев погубили свой футбольный талант
Известный эксперт Евгений Ловчев заявил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев погубили свой талант игроков.
Обновлено в 03:14
Политика
Звезду КВН выдвинут в сенаторы от Калмыкии
Капитан команды КВН "Сборная Рудн" и продюсер сериала "Даешь молодежь!" Сангаджи Тарбаев станет кандидатом в сенаторы от Калмыкии.
Обновлено в 02:17
Политика
Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»
Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
Обновлено в 02:39
Политика
Коц прокомментировал задержание в Ливии двух россиян
Военный корреспондент Александр Коц в беседе с журналистами издания iReactor обратил внимание на то, что подобные задержания людей в Ливии не являются редкостью.
Обновлено вчера в 15:55
Общество
В 2018 году выплаты фармкомпаний российским врачам составили не менее 3,3 млрд рублей
Как минимум 42,4 тысячи российских врачей получили в прошлом году от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Неизвестные ограбили магазин в США за полминуты
Группа молодых людей в США похитила из магазина спортивного и походного инвентаря товары на сумму в $30 тысяч.
Обновлено в 02:51
Политика
Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
Обновлено вчера в 21:26
Общество
В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп
В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.
Обновлено в 02:14
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России
В матче Олимп Суперкубка России "Зенит" и "Локомотив" поспорят за первый трофей новой страницы летописи спорта №1.
Обновлено в 03:10
Авто
Назван ТОП-10 самых крутых автомобилей Джереми Кларксона
Джереми Кларксон – самый известный автожурналист мира и бессменный ведущий популярных автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour.
Обновлено в 01:43
Экономика
ЦБ рассказал о новом способе мошенничества через банкоматы
Банк России в 2018 году зафиксировал новый способ мошенничества с отменой транзакции через банкомат.
Обновлено вчера в 05:25
Общество
Медведев отдал распоряжение о всероссийской диспансеризации
"Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения России", - говорится в документе.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол
Погба ответил на вызов Ибрагимовича, открыв две бутылки
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба принял вызов форварда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес
Балерина Волочкова включилась в популярный челлендж
Известная российская балерина Анастасия Волочкова стала участницей распространившегося в Сети челленджа – сбей пробку с бутылки.
Обновлено в 00:59
Политика
Иран пригрозил захватить британский танкер
Тегеран будет «обязан» захватить британский нефтяной танкер, если задержанный в Гибралтаре иранский танкер не будет немедленно освобожден.
Обновлено вчера в 06:15