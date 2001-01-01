Футбол
Де Йонг рассказал, какой номер хотел бы получить в «Барселоне»Чемпионат вчера в 16:54
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал, под каким номером хотел бы играть в каталонском клубе.
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Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о задержании в Москве продававшего дипломы ректора
Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:53
Происшествия
В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более 400 человек
В Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, в зоне подтопления оказались 103 населенных пункта, более 33 тысяч человек.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие
«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии
Обновлено вчера в 10:00
Экономика
ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено вчера в 05:31
Футбол
Двое лучших на «Динамо» — «Зенит» и «Локомотив» сразятся за Суперкубок
Дзюба идет за Гилерме Нынешний Суперкубок — тот случай, когда встречаются не только чемпион и обладатель Кубка страны, но еще и две лучшие команды прошлого сезона премьер-лиги — "Локомотив" занял второе место вслед за "Зенитом".
Обновлено вчера в 17:34
Общество
Богатейший человек мира развелся с женой
Обновлено вчера в 21:32
Армия и оружие
В ЛНР насчитали семь обстрелов со стороны ВСУ за сутки
Военнослужащие вооруженных сил Украины семь раз нарушили режим тишины в Донбассе, обстреляв территорию непризнанной Луганской народной республики.
Обновлено в 01:42
Общество
Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах
Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
В НАТО предложили России способ спасти ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 15:32
Политика
На Украине арестован похищенный «свидетель» по делу о крушении МН17
Трагедия в небе над Донбассом Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком.
Обновлено 04 июля в 23:22
Происшествия
Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ
Ранее РБК сообщил, что в четверг, 4 июля, были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России.
Обновлено вчера в 08:11
Здоровье
Ученые рассказали, почему многие люди плохо спят по ночам
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам
Обновлено вчера в 13:58
Общество
В Москве в субботу ожидаются дождь и порывистый ветер
Дождливая погода с температурой воздуха 16-18 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:07
Общество
В РЖД показали новые плацкартные вагоны без «боковушек»
Федеральная пассажирская компания представила концепт нового плацкартного вагона, основной особенностью которого является отсутствие боковых полок.
Обновлено 04 июля в 22:37
Происшествия
В Италии группа тигров загрызла известного дрессировщика
В Италии несколько тигров загрызли знаменитого дрессировщика Этторе Вебера.
Обновлено вчера в 08:13
Шоу-бизнес
Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ
В СМИ появились данные о том, сколько получают российские юмористы за свои выступления.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
Избитая 7-летняя девочка из Ингушетии может лишиться руки
Обновлено вчера в 20:05
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено вчера в 06:02
Происшествия
Автомобиль скатился в воду на диком пляже в Якутске, двое погибли
В субботу утром примерно в 8.30 на акватории 202 микрорайона автомобиль скатился в воду.
Обновлено в 00:06
Финансы
Хорватия намерена вступить в еврозону
Хорватия может перейти на евро, официальную валюту стран еврозоны, к 2023 году.
Обновлено вчера в 18:11
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено 04 июля в 16:12
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
Общество
На Аляске зафиксировали рекордную жару
Рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зарегистрирована в ряде районов штата Аляска, сообщает Национальная метеорологическая служба США.
Обновлено вчера в 15:04
Авто
Назван ТОП-10 самых крутых автомобилей Джереми Кларксона
Джереми Кларксон – самый известный автожурналист мира и ведущий популярных автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour.
Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес
Балерина Волочкова включилась в популярный челлендж
Известная российская балерина Анастасия Волочкова стала участницей распространившегося в Сети челленджа – сбей пробку с бутылки.
Обновлено в 00:59
Политика
Военным и полицейским повысят оклады с 1 октября
Правительство приняло решение проиндексировать оклады военных и сотрудников правоохранительных органов с октября 2019 года.
Обновлено вчера в 04:58
Энергетика
Германия приостановила прием нефти из России, узнали СМИ
НПЗ РСК, который находится в немецком городе Шведте недалеко от границы с Польшей, приостановил импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба".
Обновлено вчера в 10:47
Авто
Maserati наняла маркетолога Nike
Компания Maserati сообщила о назначении Давиде Грассо, экс-директора по маркетингу Nike, на пост операционного директора.
Обновлено вчера в 06:05