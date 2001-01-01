Футбол

Де Йонг рассказал, какой номер хотел бы получить в «Барселоне»Чемпионат вчера в 16:54

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал, под каким номером хотел бы играть в каталонском клубе.
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Френки Де Йонг
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, полузащитник «Аякса» и сборной Нидерландов.
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