Футбол

Де Йонг рассказал, какой номер хотел бы получить в «Барселоне»Чемпионат вчера в 16:54

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал, под каким номером хотел бы играть в каталонском клубе.
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Де Йонг рассказал, какой номер хотел бы получить в «Барселоне»

Чемпионатвчера в 16:54

Де Йонг рассказал, под каким номером хотел бы выступать в «Барселоне»

Евро-футбол.рувчера в 17:30

Френки де Йонг: «Очень счастлив, что буду играть вместе с Месси»

Матч ТВвчера в 15:48

Френки де Йонг: «Очень счастлив, что буду играть вместе с Месси»

Sportbox.RUвчера в 15:48

Де Йонг заявил, что хотел бы получить 21-й номер в «Барселоне»

Спорт-Экспрессвчера в 17:12

Презентация де Йонга на «Камп Ноу» пройдет 5 июля

ProstoProSport03 июля в 14:37

На стадионе Камп Ноу в Барселоне началась замена газона

Bobsoccer03 июля в 12:45
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В воинской части в Азербайджане произошёл взрыв

Взрыв произошёл в воинской части в Азербайджане, двое военнослужащих погибли, один получил тяжёлое ранение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны республики.
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Хавбек «Рубина» Сутормин перейдет в «Зенит»

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Происшествия

Источник назвал причину опрокидывания катамарана в Черном море

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Мутко назвал стоимость восстановления инфраструктуры Иркутской области

Для восстановления инфраструктуры в Иркутской области, где произошёл паводок, потребуется около 8,5 млрд рублей, заявил вице-премьер Виталий Мутко.
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Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой

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Происшествия

Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики

Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Автомобиль упал в Яузу в центре Москвы после ДТП

Автомобиль упал в реку Яузу на Николоямской набережной в Москве, спасены два человека.
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Происшествия

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Суд Центрального района Тольятти заочно приговорил основателя и бывшего руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.
Обновлено вчера в 14:34
Политика

Владимир Путин подарил «Грех» папе Римскому

Путин вручил Папе Римскому икону с двумя апостолами, Петром и Павлом.
Обновлено 04 июля в 15:18
Общество

В Dota 2 вышла вторая сокровищница Immortal Treasure

Обновлено в 02:50
Политика

Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»

Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
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Политика

Пушков оценил слова Зеленского о Минских соглашениях

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности властей страны выполнять Минские соглашения по урегулированию в Донбассе.
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Армия и оружие

Авианосец «Адмирал Кузнецов» назвали подарком для НАТО

Россия окажет НАТО и ВМС США огромную услугу, если решит потратить деньги, время и человеческий капитал, необходимые для капитального ремонта авианосца, — отметил эксперт.
Обновлено вчера в 23:46
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Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам

Обновлено вчера в 13:58
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Власти Иркутской области оценили ущерб от наводнения в 31 млрд рублей

Ранее вице-премьер Виталий Мутко, отвечающий за строительство, сообщил, что на восстановление социальной и инженерной инфраструктуры может понадобиться около 8,5 млрд руб. На обеспечение жильем, по его оценкам, необходимо до 10 млрд руб. В конце июня в Иркутской области начались паводки, вызванные сильными дождями.
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Армия и оружие

В ЛНР сообщили о семи обстрелах со стороны Украины

Вооруженные силы Украины семь раз за пятницу, 5 июля, обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.
Обновлено в 04:34
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Сэкономить на топливе поможет правильный бензин и нужное давление в шинах

Сэкономить пару процентов от затрат на горючее поможет и правильное давление в шинах.
Обновлено в 03:01
Происшествия

В Петербурге началось прощание с подводниками

На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга началась церемония прощания с подводниками, погибшими в результате возгорания на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
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Происшествия

В Якутии нашли фрагменты ракеты «Союз-2»

Обновлено в 04:49
Происшествия

Кадровое решение по подозреваемому в госизмене помощнику полпреда примут 8 июля

Кадровое решение по задержанному помощнику полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александру Воробьеву будет принято в понедельник 8 июля на оперативном совещании.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес

Раскрыты доходы Галкина, Петросяна и других юмористов

Юморист Максим Галкин оказался самым дорогим российским артистом в своем жанре, опередив по доходам Евгения Петросяна.
Обновлено в 04:50
Происшествия

СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБ

Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия

В Якутске спасатели нашли в реке машину с двумя погибшими

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«Плод любви Калифорнии и Ирландии». Журналист из США восхитился Крымом

Американский журналист Джефф Опдайк, написавший статью в газете Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать в Крым, объясняет это тем, что ему очень понравилось это место и он хотел поделиться своими впечатлениями, но с сожалением отмечает, что материал неожиданно обрел политическое звучание, чего он не ожидал.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Задержан продававший в Москве дипломы ректор

В Москве сотрудники ФСБ совместно с правоохранительными органами поймали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова, который продавал студентам дипломы.
Обновлено в 04:57
Общество

Медведев поручил провести всероссийскую диспансеризацию

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Обновлено вчера в 16:59
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Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
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СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
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Названы регионы-лидеры по числу разводов в России

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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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Френки Де Йонг
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, полузащитник «Аякса» и сборной Нидерландов.
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