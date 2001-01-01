Футбол
Де Йонг рассказал, какой номер хотел бы получить в «Барселоне»Чемпионат вчера в 16:54
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал, под каким номером хотел бы играть в каталонском клубе.
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Происшествия
В воинской части в Азербайджане произошёл взрыв
Взрыв произошёл в воинской части в Азербайджане, двое военнослужащих погибли, один получил тяжёлое ранение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны республики.
Обновлено в 04:10
Футбол
Хавбек «Рубина» Сутормин перейдет в «Зенит»
Футболист Сутормин воспитан в академии петербургского "Зенита", провёл два матча в молодёжном первенстве за сине-бело-голубых.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
Источник назвал причину опрокидывания катамарана в Черном море
Обновлено вчера в 15:42
Общество
Мутко назвал стоимость восстановления инфраструктуры Иркутской области
Для восстановления инфраструктуры в Иркутской области, где произошёл паводок, потребуется около 8,5 млрд рублей, заявил вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 03:50
Общество
Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики
Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Автомобиль упал в Яузу в центре Москвы после ДТП
Автомобиль упал в реку Яузу на Николоямской набережной в Москве, спасены два человека.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к девяти годам колонии
Суд Центрального района Тольятти заочно приговорил основателя и бывшего руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Владимир Путин подарил «Грех» папе Римскому
Путин вручил Папе Римскому икону с двумя апостолами, Петром и Павлом.
Обновлено 04 июля в 15:18
Общество
В Dota 2 вышла вторая сокровищница Immortal Treasure
Обновлено в 02:50
Политика
Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»
Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
Обновлено в 02:39
Политика
Пушков оценил слова Зеленского о Минских соглашениях
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности властей страны выполнять Минские соглашения по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
Авианосец «Адмирал Кузнецов» назвали подарком для НАТО
Россия окажет НАТО и ВМС США огромную услугу, если решит потратить деньги, время и человеческий капитал, необходимые для капитального ремонта авианосца, — отметил эксперт.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам
Обновлено вчера в 13:58
Экономика
Власти Иркутской области оценили ущерб от наводнения в 31 млрд рублей
Ранее вице-премьер Виталий Мутко, отвечающий за строительство, сообщил, что на восстановление социальной и инженерной инфраструктуры может понадобиться около 8,5 млрд руб. На обеспечение жильем, по его оценкам, необходимо до 10 млрд руб. В конце июня в Иркутской области начались паводки, вызванные сильными дождями.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о семи обстрелах со стороны Украины
Вооруженные силы Украины семь раз за пятницу, 5 июля, обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.
Обновлено в 04:34
Авто
Сэкономить на топливе поможет правильный бензин и нужное давление в шинах
Сэкономить пару процентов от затрат на горючее поможет и правильное давление в шинах.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Петербурге началось прощание с подводниками
На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга началась церемония прощания с подводниками, погибшими в результате возгорания на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Якутии нашли фрагменты ракеты «Союз-2»
Обновлено в 04:49
Происшествия
Кадровое решение по подозреваемому в госизмене помощнику полпреда примут 8 июля
Кадровое решение по задержанному помощнику полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александру Воробьеву будет принято в понедельник 8 июля на оперативном совещании.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Раскрыты доходы Галкина, Петросяна и других юмористов
Юморист Максим Галкин оказался самым дорогим российским артистом в своем жанре, опередив по доходам Евгения Петросяна.
Обновлено в 04:50
Происшествия
СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБ
Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.
Обновлено вчера в 20:31
Политика
«Плод любви Калифорнии и Ирландии». Журналист из США восхитился Крымом
Американский журналист Джефф Опдайк, написавший статью в газете Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать в Крым, объясняет это тем, что ему очень понравилось это место и он хотел поделиться своими впечатлениями, но с сожалением отмечает, что материал неожиданно обрел политическое звучание, чего он не ожидал.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Задержан продававший в Москве дипломы ректор
В Москве сотрудники ФСБ совместно с правоохранительными органами поймали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова, который продавал студентам дипломы.
Обновлено в 04:57
Общество
Медведев поручил провести всероссийскую диспансеризацию
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Обновлено вчера в 16:59
Гаджеты
Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток
Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
Обновлено в 03:51
Гаджеты
Консоли Xbox One S доступны по подписке с бесплатным возвратом до 10 июля
До 10 июля пользователи, успевшие оформить консоль Xbox One S по подписке Forward, получат возможность бесплатно ее вернуть в любой момент в течение двух лет.
Обновлено в 00:42
Политика
СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
Обновлено вчера в 17:05
Общество
Названы регионы-лидеры по числу разводов в России
Больше всего разводов, по статистике, приходится на Сахалинскую область — 5,1 на 1000 человек населения.
Обновлено в 04:47