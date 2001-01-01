Футбол

Де Йонг рассказал, какой номер хотел бы получить в «Барселоне»Чемпионат 16:54

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал, под каким номером хотел бы играть в каталонском клубе.
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Презентация де Йонга на «Камп Ноу» пройдет 5 июля

ProstoProSport03 июля в 14:37

Де Йонг рассказал, под каким номером хотел бы выступать в «Барселоне»

Евро-футбол.ру17:30

Френки де Йонг: «Очень счастлив, что буду играть вместе с Месси»

Sportbox.RU15:48

Френки де Йонг: «Очень счастлив, что буду играть вместе с Месси»

Матч ТВ15:48

Де Йонг заявил, что хотел бы получить 21-й номер в «Барселоне»

Спорт-Экспресс17:12

Де Йонг рассказал, какой номер хотел бы получить в «Барселоне»

Чемпионат16:54

На стадионе Камп Ноу в Барселоне началась замена газона

Bobsoccer03 июля в 12:45
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Происшествия

В Москве задержан таксист-отравитель

Полицейские в Москве задержали водителя такси, подозреваемого в краже средств у пассажира после его отравления.
Обновлено в 16:36
Политика

Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
Обновлено в 16:05
Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Общество

Оптическая иллюзия с парящим человеком удивила пользователей Сети

Пользователи Reddit обсуждают новую оптическую иллюзию.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн

Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено в 16:36
Происшествия

Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку доставили в Москву

Обновлено в 15:16
Общество

Владимир Сидоров: «Мы работаем, чтобы люди сами учились вникать в дела на местах и предлагали инициативы»

Как разъяснил Владимир Сидоров, сегодня в ТОСах региона активно развивается спорт.
Обновлено в 15:55
Футбол

«Атлетико» обвинил «Барселону» и Антуана Гризманна в неуважении

Обновлено в 14:53
Происшествия

Капитан перевернувшегося в Черном море прогулочного судна задержан

Обновлено в 17:26
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие

Мирные жители погибли при обстреле боевиками северо-запада Сирии

В результате обстрела боевиками северо-запада Сирии в городе Сукейлабия погибли мирные жители, информирует агентство САНА.
Обновлено в 17:44
Общество

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено в 15:55
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве в мечети в Афганистане

Обновлено в 19:23
Политика

Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке

Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 10:20
Политика

В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
Обновлено в 12:30
Авто

Завод HAVAL в Тульской области показал производство

5 июля 2019 года исполнился ровно месяц с момента торжественного запуска первой очереди завода HAVAL в индустриальном парке "Узловая" Тульской области.
Обновлено в 05:30
Общество

Правительство подготовилось к созданию российского аналога «Википедии»

Минкомсвязи представило проект закона о правилах финансирования общенационального интерактивного энциклопедического портала — аналога «Википедии», который будет создан издательством «Большая Российская энциклопедия».
Обновлено в 19:38
Шоу-бизнес

Елизавета II не появится на крестинах сына Меган Маркл и принца Гарри

Изначально герцог и герцогиня Сассекские планировали крестить ребёнка на день раньше, но эта дата не устроила отца принца Гарри принца Чарльза.
Обновлено в 15:27
Общество

Платье с секретом: в наряде Мелании Трамп увидели тайные знаки

Несмотря на множество одобрительных комментариев в адрес супруги президента, нашлись и те, кто увидел в нем некие тайные послания и символы.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие

Российские военные контролируют корабли НАТО в Чёрном море

Российские военные наблюдают за действиями кораблей НАТО, участвующих в военно-морских учениях Sea Breeze 2019 в Чёрном море, и контролируют их передвижения.
Обновлено в 11:47
Наука

Ученые выяснили, как предотвратить глобальную катастрофу

Швейцарские ученые выяснили, как предотвратить глобальную катастрофу.
Обновлено в 06:03
Политика

Завершается сбор подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы

Голосование пройдёт 8 сентября. В пятницу в Москве завершается сбор подписей в поддержку кандидатов, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 08:08
Игры

Инсайдер: The Last of Us Part 2 выйдет в феврале 2020 года

Обновлено в 03:59
Экономика

ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы

Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах.
Обновлено в 05:49
Культура

В Британии нашли архивное видео с Бэнкси

В интервью мужчина объясняет, что он замаскирован, поскольку нельзя быть граффити-художником, а потом выходить на публику.
Обновлено в 00:27
Происшествия

В «Яме» на Хохловской площади в Москве задержали несколько человек

Обновлено в 18:12
Шоу-бизнес

Батрутдинов предрек закрытие Comedy Club

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Ласицкене победила на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне

Обновлено в 16:01
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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Френки Де Йонг
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, полузащитник «Аякса» и сборной Нидерландов.
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