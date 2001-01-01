Футбол
Де Йонг рассказал, какой номер хотел бы получить в «Барселоне»Чемпионат 16:54
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал, под каким номером хотел бы играть в каталонском клубе.
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Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
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5 июля 2019 года исполнился ровно месяц с момента торжественного запуска первой очереди завода HAVAL в индустриальном парке "Узловая" Тульской области.
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Обновлено в 19:38
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Швейцарские ученые выяснили, как предотвратить глобальную катастрофу.
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Завершается сбор подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Голосование пройдёт 8 сентября. В пятницу в Москве завершается сбор подписей в поддержку кандидатов, передает "ТВ Центр".
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Инсайдер: The Last of Us Part 2 выйдет в феврале 2020 года
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