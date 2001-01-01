Новичок «Барселоны» Френки де Йонг определился с игровым номером, под которым будет выступать за каталонский клуб. 22-летнему футболисту доверили футболку с номером «21» — под этим номером де Йонг выступал и за «Аякс».

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Де Йонг определился с игровым номером в «Барселоне»

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