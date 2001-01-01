Футбол

Де Йонг определился с игровым номером в «Барселоне»Чемпионат 16:40

Новичок «Барселоны» Френки де Йонг определился с игровым номером, под которым будет выступать за каталонский клуб. 22-летнему футболисту доверили футболку с номером «21» — под этим номером де Йонг выступал и за «Аякс».
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Де Йонг определился с игровым номером в «Барселоне»

Чемпионат16:40

Аленья отдал свой игровой номер де Йонгу. Фото

Спорт-Экспресс13:48

Де Йонг взял 21-й номер в «Барселоне»

Sports.ru14:19

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Матч ТВ13:55

Де Йонг взял в «Барселоне» такой же номер, как в «Аяксе»

Sportbox.RU13:55

Аленья уступил свой 21-й номер в «Барселоне» де Йонгу

Soccer.ru13:55

Де Йонг определился с игровым номером

Metaratings15:31
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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