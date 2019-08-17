Чемпионат Испании по футболу стартовал матчем каталонской «Барселоны» с клубом «Атлетик» из Бильбао. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Атлетика». «Барселона» впервые более чем за 10 лет потерпела поражение в первом туре чемпионата, сообщила «Газета.Ru».

«Барселона» без Месси проиграла в первом матче чемпионата Испании

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