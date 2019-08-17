Футбол

«Барселона» без Месси проиграла в первом матче чемпионата ИспанииТелеканал 360° вчера в 20:59

Чемпионат Испании по футболу стартовал матчем каталонской «Барселоны» с клубом «Атлетик» из Бильбао. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Атлетика». «Барселона» впервые более чем за 10 лет потерпела поражение в первом туре чемпионата, сообщила «Газета.Ru».
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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