Футбол
Де Йонг: «„Барселона“ попросила меня выбить „Реал“ из Лиги чемпионов»Sport24.ru вчера в 06:33
Полузащитник «Аякса» Френки Де Йонг признался, что, подписывая контракт с «Барселоной» в январе, получил просьбу выбить «Реал» из Лиги чемпионов. "Аякс" проиграл первый матч "Реал" — 1:2. Ответный матч пройдет 6 марта в Мадриде.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Френки де Йонг: "Барселона" попросила меня выбить "Реал" из Лиги чемпионов во время подписания контракта"
Спорт-Экспрессвчера в 10:14
Френки де Йонг: Руководство «Барселоны» просило выбить «Реал» из Лиги чемпионов
Советский спортвчера в 06:57
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 00:40, Ашберн
Происшествия
Гульнара Каримова переведена в колонию общего режима
Обновлено вчера в 19:45
Общество
Владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей
Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что организация питания детей в школах – "ответственность родителя".
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом на Ставрополье погибли шесть человек
Шесть человек погибли, еще пятеро ранены в ДТП в Ставропольском крае с участием микроавтобуса из Азербайджана.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
В Южной Корее пятерых российских моряков приговорили к тюремным срокам
Консул России в Пусане Роман Быков заявил, что пять российских моряков с судна «Палладий» были приговорены к тюремным срокам в Южной Корее.
Обновлено вчера в 23:45
Спорт
Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в спринте на Универсиаде
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
Врач впервые стал фигурантом дела о черном рынке лекарств от рака
Что еще известно: С 2017 года полиция Петербурга расследует два дела о мошенничестве в особо крупном размере, фигурантами одного из которых стали бывшие работники Roche.
Обновлено в 00:10
Политика
На Украине рассказали о плане в случае провала переговоров по газу
Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль рассказала, что Киев подготовил план действий на случай провала переговоров с Москвой по транзиту газа в Европу.
Обновлено в 00:26
Технологии
Первый частный космодром в России появится в Нижегородской области
Строительство первого в РФ частного космодрома планируется в Нижегородской области. Регион уже подписал соответствующее соглашение.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Швейцарии Уэли Маурера провели серию переговоров со спецпредставителем США по Венесуэле Элиоттом Абрамсом, рассказав ему о "венесуэльских счетах" в вымышленном банке "Лимпопо" и выяснив планы Вашингтона в отношении Каракаса.
Обновлено вчера в 17:04
Музыка
The Prodigy объявила об отмене всех концертов
Обновлено вчера в 21:13
Экономика
Роскачество оценило российские розовые вина
Роскачество совместно с Минпромторгом и Минсельхозом продегустировали 19 образцов российского розового вина средней ценовой категории, закупленного в торговых сетях и специализированных магазинах.
Обновлено 28 февраля в 19:03
Общество
Суд заблокировал еще три клипа рэпера Хаски
Обновлено вчера в 13:37
Экономика
Число мультимиллионеров в России увеличится почти на четверть в ближайшие пять лет
Количество мультимиллионеров в России вырастет в ближайшие пять лет на 24%, до 1860 человек, 1240 из которых будут проживать в Москве, а 130 – в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 00:31
Общество
Комитет поддержал поправки о блокировке оскорблений госсимволов
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал палате принять во втором, основном чтении резонансный законопроект о блокировке оскорблений государства, общества и госсимволов.
Обновлено вчера в 07:43
Финансы
Сбережения россиян за февраль сократились на 2,4%
Накопления россиян в феврале 2019 года, по предварительным данным, уменьшились почти на 2,4% по сравнению с январем - до 32,88 трлн рублей.
Обновлено в 00:34
Хоккей
Кучеров повторил рекорд «Тампы» по очкам за сезон
Обновлено в 00:27
Армия и оружие
В Генштабе сочли нецелесообразным отказ от призыва на военную службу
По словам Бурдинского, в 2018 году соотношение численности контрактников к призывникам составило 1,7 к 1.
Обновлено вчера в 20:18
Политика
В Google исправили ошибку с отображением Крыма на картах
Компания Google исправила ошибку с некорректным отображением административной принадлежности российского полуострова Крым на своих картах.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
КНДР возобновила работы на ракетном полигоне Сохэ
Специалисты центра при американском Университете имени Джонса Хопкинса — 38 North — обратили внимание на восстановительные работы на стартовой площадке ракетодрома Сохэ на северо-западе КНДР.
Обновлено в 00:24
Футбол
«Аякс» разгромил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
В первом матче, прошедшем в Амстердаме 13 февраля, "Реал" одержал победу со счетом 2:1, но по сумме двух игр дальше прошел "Аякс".
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Число получивших гражданство России выросло вдвое за пять лет
Ранее в МВД назвали основную цель визита иностранцев в Россию в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
В США умер один из создателей портативного калькулятора
На 87-м году жизни в США скончался один из создателей портативного электронного калькулятора Джерри Мерримен.
Обновлено вчера в 21:56
Армия и оружие
Пентагон заключил контракт на разработку гиперзвукового боевого блока
Управление перспективных исследовательских программ Пентагона заключило с крупным американским машиностроительным концерном Raytheon контракт, направленный на исследование и разработку гиперзвукового тактического планирующего крылатого блока.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
В Москве у могилы Сталина задержали активистов «Декоммунизации»
Обновлено вчера в 05:27
Общество
В Москве на ВДНХ роботы испекут блины на Масленицу
Роботы на ВДНХ испекут блины на Масленицу и поздравят женщин с Международным женским днем чтением стихов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Украинский посол назвал Украину «истоком Европы»
«Украина (в лице Киевской Руси) стояла у истоков Европы», — заявил посол.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
В Пакистане пресекли попытку проникновения подлодки ВМС Индии
Военные Пакистана обнаружили подводную лодку ВМС Индии и пресекли ее попытку проникнуть во внутренние воды страны, сообщает газета Dawn.
Обновлено вчера в 04:22
Экономика
Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes
В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.
Обновлено вчера в 08:17
Общество
Иностранный фастфуд по распространению в России обогнал ретейл
Почему фастфуд оказался более устойчивым в развитии — в материале РБК Pro.
Обновлено в 00:04
Армия и оружие
Минобороны: у лагеря «Эр-Рукбан» обнаружены 300 свежих могил
Обновлено вчера в 09:47