Футбол

Де Йонг: «„Барселона“ попросила меня выбить „Реал“ из Лиги чемпионов»Sport24.ru 06:33

Реал — Барселона
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, 2 марта
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
2′
Серджи Бускетс
26′
Иван Ракитич
Тони Кроос
Федерико Вальверде
55′
Серхио Рамос
61′
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
61′
63′
Клеман Лангле
71′
Артур
Артуро Видаль
Каземиро
Иско
76′
78′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Марко Асенсио
82′
Даниэль Карвахаль
89′
90′+2′
Серджи Бускетс
Нелсон Семеду
Полузащитник «Аякса» Френки Де Йонг признался, что, подписывая контракт с «Барселоной» в январе, получил просьбу выбить «Реал» из Лиги чемпионов. "Аякс" проиграл первый матч "Реал" — 1:2. Ответный матч пройдет 6 марта в Мадриде.
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