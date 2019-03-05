Де Йонг: «„Барселона“ попросила меня выбить „Реал“ из Лиги чемпионов»Sport24.ru 06:33

Полузащитник «Аякса» Френки Де Йонг признался, что, подписывая контракт с «Барселоной» в январе, получил просьбу выбить «Реал» из Лиги чемпионов. "Аякс" проиграл первый матч "Реал" — 1:2. Ответный матч пройдет 6 марта в Мадриде.

Де Йонг: «„Барселона“ попросила меня выбить „Реал“ из Лиги чемпионов»

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