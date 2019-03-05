Футбол

Де Йонг: «„Барселона“ попросила меня выбить „Реал“ из Лиги чемпионов»Sport24.ru 06:33

Полузащитник «Аякса» Френки Де Йонг признался, что, подписывая контракт с «Барселоной» в январе, получил просьбу выбить «Реал» из Лиги чемпионов. "Аякс" проиграл первый матч "Реал" — 1:2. Ответный матч пройдет 6 марта в Мадриде.
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Де Йонг: «„Барселона“ попросила меня выбить „Реал“ из Лиги чемпионов»

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Де Йонг: «Барселона» попросила меня выбить «Реал» из Лиги чемпионов

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Френки Де Йонг: «Когда подписывал контракт с „Барселоной“, они попросили меня выбить „Реал“ из ЛЧ»

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Френки де Йонг: Руководство «Барселоны» просило выбить «Реал» из Лиги чемпионов

Советский спорт06:57

Френки де Йонг: "Барселона" попросила меня выбить "Реал" из Лиги чемпионов во время подписания контракта"

Спорт-Экспресс10:14
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«Аякс» разгромил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

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Френки Де Йонг
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, полузащитник «Аякса» и сборной Нидерландов.
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