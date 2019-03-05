Футбол

Де Йонг: «„Барселона“ попросила меня выбить „Реал“ из Лиги чемпионов»Sport24.ru 06:33

Реал — Барселона
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, 2 марта
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
2′
Серджи Бускетс
26′
Иван Ракитич
Тони Кроос
Федерико Вальверде
55′
Серхио Рамос
61′
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
61′
63′
Клеман Лангле
71′
Артур
Артуро Видаль
Каземиро
Иско
76′
78′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Марко Асенсио
82′
Даниэль Карвахаль
89′
90′+2′
Серджи Бускетс
Нелсон Семеду
Полузащитник «Аякса» Френки Де Йонг признался, что, подписывая контракт с «Барселоной» в январе, получил просьбу выбить «Реал» из Лиги чемпионов. "Аякс" проиграл первый матч "Реал" — 1:2. Ответный матч пройдет 6 марта в Мадриде.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Френки де Йонг: "Барселона" попросила меня выбить "Реал" из Лиги чемпионов во время подписания контракта"

Спорт-Экспресс10:14

Де Йонг: «Барселона» попросила меня выбить «Реал» из Лиги чемпионов

Чемпионат07:48

Френки де Йонг: Руководство «Барселоны» просило выбить «Реал» из Лиги чемпионов

Советский спорт06:57

Френки Де Йонг: «Когда подписывал контракт с „Барселоной“, они попросили меня выбить „Реал“ из ЛЧ»

Матч ТВ07:43

Френки де Йонг: «Когда подписывал контракт с «Барсой», мне сказали: попробуй выбить «Реал»

Sports.ru09:39

Де Йонг: «„Барселона“ попросила меня выбить „Реал“ из Лиги чемпионов»

Sport24.ru06:33

Де Йонг: «В „Барселоне“ меня попросили выбить „Реал“ из Лиги чемпионов»

Soccer.ru06:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:00, Ашберн
Происшествия

Новороссийск остался без света из-за аварии на подстанции

Обновлено в 10:56
Экономика

Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes

В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.
Обновлено в 08:17
Авто

Bugatti выпустил самый дорогой в мире автомобиль

По данным издания стоимость модели составляет €16,5 млн (более 1,2 млрд рублей), что делает ее самым дорогим, на сегодняшний день, автомобилем в мире.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Подросток устроил стрельбу у школы на Кубани

Обновлено в 04:57
Происшествия

На Чукотке экстренно сел самолет, летевший из Пекина в Лос-Анджелес

В понедельник, 4 марта, в аэропорту Анадырь на Чукотке вынужденно приземлился самолет китайской авиакомпании Air China, летевший из Пекина в Лос-Анджелес со 188 пассажирами на борту.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия

Лифт с людьми сорвался в клинике в Москве

Обновлено в 09:05
Происшествия

Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве

В Москве полицейские задержали у могилы Иосифа Сталина двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко.
Обновлено в 07:20
Общество

В России могут появиться платные вытрезвители

В Совфеде готовится законопроект о возрождении системы вытрезвителей, причем пребывание в них предполагается сделать платным - за счет самих постояльцев.
Обновлено в 07:30
Авто

Reuters рассказало о планах Ford закрыть два завода в России

Компания Ford рассматривает план по закрытию двух заводов в Ленинградской области и в Татарстане, чтобы оставить в России производство легких коммерческих автомобилей, сообщило Reuters со ссылкой на три источника.
Обновлено в 08:59
Политика

На Украине выпустили сгущенку в честь жен Бандеры и Шухевича

Молочный комбинат в Черниговской области выпустил сгущенку в честь жен лидеров Организации украинских националистов* Степана Бандеры и Романа Шухевича, сообщил директор международной организации "Украинский еврейский комитет" Эдуард Долинский на своей странице в Facebook.
Обновлено в 08:03
Политика

Google сообщил об исправлении ошибки с некорректным отображением Крыма

Американская компания Google сообщила об исправлении ошибки с некорректным отображением Крыма на картах у некоторых пользователей в России.
Обновлено в 10:52
Происшествия

В Москве двое мужчин в течение четырех месяцев насиловали школьницу

По данным СК, двое знакомых с 28 октября прошлого года по 1 марта 2019-го в квартире на улице Коминтерна неоднократно насиловали девочку 2005 года рождения.
Обновлено в 10:25
Экономика

В России нашли пенсионерку-миллиардера

Жительница Санкт-Петербурга Валентина Дубленникова является собственником имущества стоимостью не менее миллиарда долларов, пишет «Фонтанка».
Обновлено в 10:54
Политика

Представителя российского МИД не пустили в Чехию

Представителю российского МИД отказали во въезде В Чехию в аэропорту Праги.
Обновлено в 07:57
Общество

Суд «простил» жене организатора блокады Крыма миллиард рублей долга

Арбитражный суд Москвы завершил банкротство Эльвиры Ислямовой, освободив ее от обязательств перед кредиторами, говорится в определении суда.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Страдающая слабоумием пенсионерка потерялась и замерзла насмерть

Обновлено в 01:05
Экономика

Грязные российские деньги обрушили акции европейских банков

Сильнее всего, почти на 15%, рухнули акции Raiffeisen Bank International, после того как Hermitage Capital Management Уильяма Браудера передал австрийским прокурорам доклад о том, что банк, по утверждению фонда, помогал отмывать грязные российские деньги.
Обновлено в 10:29
Общество

Forbes назвал нового лидера среди самых юных миллиардеров мира

Журнал Forbes назвал 21-летнюю американскую модель Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории, заработавшим состояние самостоятельно.
Обновлено в 09:29
Происшествия

В Москве проверяют главный корпус МГУ после сообщения о минировании

Обновлено в 10:12
Хоккей

Главный арбитр КХЛ назвал неприемлемым поведение судьи Акузовского в матче «Спартак» - СКА

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов считает неприемлемым поведение судьи Николая Акузовского в отношении вратаря "Спартака" Юлиуса Гудачека в матче плей-офф КХЛ между "Спартаком" и СКА.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие

«Укроборонпром» заявил о достигнутом «ракетном паритете» с врагом

Обновлено в 10:24
Футбол

Евгений Турбин рассудит «Динамо» и «Спартак»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 19-го тура российской премьер-лиги, информирует официальный сайт РФС.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие

США потребовали новые силы для «сдерживания России» в Европе

Европейское командование Вооруженных сил США нуждается в дополнительных авиационных и морских силах для сдерживания России в рамках "Европейской оборонной инициативы", заявил глава командования генерал Кертис Скапарротти.
Обновлено в 10:49
Космос

Скончался российский конструктор Арнольд Селиванов

Не стало советского и российского конструктора радиосистем для спутников и межпланетных станций Арнольда Селиванова.
Обновлено в 10:50
Транспорт

Поездка Москва — Санкт-Петербург по платной трассе стоит 2 тыс. рублей

Поездка из Москвы в Санкт-Петербург на легковом автомобиле по платной трассе М-11 обойдется примерно в две тысячи рублей.
Обновлено в 04:13
Общество

В Гидрометцентре предупредили о скачках атмосферного давления в Москве

В Москве на этой неделе прогнозируются резкие скачки атмосферного давления, которые могут негативно повлиять на состояние метеочувствительных людей.
Обновлено в 10:00
Политика

Еврокомиссия раскритиковала Россию за нетерпимость

Российские власти отказались признать полномочия еврокомиссии в сфере защиты прав ЛГБТ и назвали неприемлемым упоминание «незаконной аннексии Крыма и Севастополя» в докладе.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Убит главный свидетель в деле украинских «бриллиантовых прокуроров»

Как сообщил экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, застреленным оказался главный свидетель в деле «бриллиантовых прокуроров», бывший собственник завода ювелирных изделий Сергей Киселев, 1960 года рождения.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие

Новые скоростные катера Росгвардии заступили на охрану Крымского моста

Два высокоскоростных транспортно-десантных катера Росгвардии БК-16 совершили переход из Севастополя в Керчь, где заступили на охрану побережья Черного моря.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Ученые спрогнозировали сильное землетрясение на Урале

Ученые из уральского отделения РАН заявили, что очень скоро в районе может произойти сильное землетрясение.
Обновлено в 04:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Френки Де Йонг
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, полузащитник «Аякса» и сборной Нидерландов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное