Бывший главный тренер «Аякса» и сборной Нидерландов Франк де Бур заявил, что сожалеет о своих словах про женский футбол. Напомним, что он назвал нелепым требование равной оплаты участникам мужского и женского чемпионатов мира.

Де Бур извинился за свои слова про женский футбол

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