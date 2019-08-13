Футбол
Де Бур извинился за свои слова про женский футболМатч ТВ 03:54
Бывший главный тренер «Аякса» и сборной Нидерландов Франк де Бур заявил, что сожалеет о своих словах про женский футбол. Напомним, что он назвал нелепым требование равной оплаты участникам мужского и женского чемпионатов мира.
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