Футбол
Де Бур извинился за свои слова про женский футболМатч ТВ 03:54
Бывший главный тренер «Аякса» и сборной Нидерландов Франк де Бур заявил, что сожалеет о своих словах про женский футбол. Напомним, что он назвал нелепым требование равной оплаты участникам мужского и женского чемпионатов мира.
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Де Бур о зарплатах в футболе: «Почему женщинам должны платить столько же, сколько мужчинам? Это смешно»
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