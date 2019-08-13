Футбол

Де Бур извинился за свои слова про женский футболМатч ТВ 03:54

Бывший главный тренер «Аякса» и сборной Нидерландов Франк де Бур заявил, что сожалеет о своих словах про женский футбол. Напомним, что он назвал нелепым требование равной оплаты участникам мужского и женского чемпионатов мира.
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Де Бур извинился за свои слова про женский футбол

Матч ТВ03:54

Де Бур сожалеет о своих словах про женский футбол

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Де Бур о зарплатах в футболе: «Почему женщинам должны платить столько же, сколько мужчинам? Это смешно»

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Де Бур извинился за свои слова о женском футболе

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Франк де Бур считает смешной борьбу за равенство зарплат в мужском и женском футболе

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Решение сажать самолет Airbus A321 на поле в Раменском районе Подмосковья было принято поле того, как из строя вышел второй двигатель.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на молодежном форуме «Территория смыслов» Лавров напомнил, что Россия, как государство-продолжатель Советского Союза, готова выполнять взятые им обязательства, в том числе о передаче Японии островов Хабомаи и Шикотан, после подписания мирного договора.
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