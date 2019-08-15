Футбол
Де Бур извинился за свои слова про женский футболМатч ТВ 03:54
Бывший главный тренер «Аякса» и сборной Нидерландов Франк де Бур заявил, что сожалеет о своих словах про женский футбол. Напомним, что он назвал нелепым требование равной оплаты участникам мужского и женского чемпионатов мира.
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Футбол
Жиру вывел «Челси» вперед в матче с «Ливерпулем» за Суперкубок УЕФА
Французский нападающий «Челси» Оливье Жиру вывел свой клуб вперед в матче за Суперкубок УЕФА. Сейчас в матче продолжается первый тайм.
Обновлено вчера в 15:46
Политика
Рейтинг «Единой России» упал до 28%
После объявления пенсионной реформы рейтинг партии «Единая Россия» обвалился до отметки в 28%.
Обновлено вчера в 04:30
Футбол
«Матч ТВ» отменил показ игры «Порту» — «Краснодар»
Обновлено 13 августа в 15:12
Политика
В РАН сочли нелепой идею отслеживания встреч ученых с иностранцами
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев счел нецелесообразным предложение Министерства науки и высшего образования России отслеживать встречи ученых из подведомственных организаций с иностранными коллегами и отчитываться о проведении таких контактов.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Транспорт
Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог
Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье
В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Обновлено в 01:38
Футбол
Михайличенко сегодня возглавит киевское «Динамо»
Спортивный директор киевского «Динамо» Алексей Михайличенко сегодня станет главным тренером команды.
Обновлено вчера в 22:38
Футбол
Зидан может покинуть «Реал» из-за сорвавшегося трансфера Погба
Сообщается, что отношения между Зиданом и президентом «Реала» Флорентино Пересом значительно ухудшились из-за сорвавшегося трансфера французского хавбека.
Обновлено в 03:37
Здоровье
Врач назвал продукты, убивающие раковые клетки
Источник фото: pixabay.com Кроме того, врач Уильям Ли перечислил продукты, убивающие раковые клетки.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Самолет с американскими военными загорелся
Самолет Boeing 763, который перевозил сотрудников Минобороны США, загорелся в Ирландии.
Обновлено в 04:34
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Политика
На Украине задержали заместителя министра, получившего взятку
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали заместителя министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрия Грымчака, а также его помощника.
Обновлено вчера в 16:04
Общество
Минтруд оценил идею четырехдневной рабочей недели
Ранее профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней.
Обновлено 13 августа в 08:34
Происшествия
Пассажиры аварийного рейса Airbus А321 благодарят экипаж
Пассажиры аварийного рейса Airbus А321 благодарят экипаж. Эксперты и сами пассажиры уверены, что пилоты сработали на отлично.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Военные США заявили о взрыве европейской ракеты в космосе
Служба контроля космического пространства ВВС США засекла взрыв на орбите третьей ступени европейской ракеты космического назначения Ariane 4, сообщается в Twitter 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США.
Обновлено в 03:13
Энергетика
Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов
Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия
Из-за пожара в Тюмени эвакуировали торговый центр «Гудвин»
В центре Тюмени эвакуировали торговый центр «Гудвин». Десятки людей вышли на улицу, а к зданию подъехали пожарные автомобили.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронили в Торонто в закрытом гробу
В канадском Торонто простились с фэшн-директором ЦУМа Аллой Вербер, которая скончалась на итальянском курорте Форте-деи-Марми 6 августа.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
«Отличное время для покупки Bitcoin». Почему рынок скоро восстановится
Практически все сто крупнейших по капитализации криптовалют находятся в красной зоне, а общая капитализация рынка за последние шесть дней сократилась почти на $60 млрд.
Обновлено в 04:34
Энергетика
Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти на 3,7%
В сообщении на сайте ведомства указано, что с 1 сентября 2019 года «с целью частичной компенсации недополученной выручки» тарифы будут увеличены на 3,7%.
Обновлено в 04:57
Экономика
ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян
Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Из больницы в Ленобласти похитили банкомат с 3,5 млн руб
Обновлено в 04:53
Авто
УАЗ разрабатывает новую платформу «Патриот-2020»
Ульяновский автомобильный завод активно работает над созданием новой платформы под названием «Патриот-2020».
Обновлено в 04:49
Хоккей
«Миша правильно сделал, что вернулся в КХЛ. Многого добился за два года!» Валерий Брагин о Михаиле Григоренко
Фото: © Андрей Голованов и Сергей Киврин — Несколько лет назад вы в интервью заявили, что Михаилу не хватает взрывной скорости.
Обновлено вчера в 02:13