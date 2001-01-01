Де Бур: «В „Интере“ я имел дело с гнилой командой»Soccer.ru 09:29

Тренер возглавлял итальянскую команду в 2016 году. Я хорошо поработал в "Интере" и "Кристал Пэлас". Однако мне также пришлось признать, что некоторые вещи могли быть лучше сделаны мной.

Де Бур: «В „Интере“ я имел дело с гнилой командой»

Спорт день за днем

Политика Спецпрокурор Мюллер завершил расследование «российского» дела Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по делу о приписываемом Москве вмешательстве в американские выборы.

Политика В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.

Политика В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.

Происшествия Ожесточённая схватка морского льва и акулы попала на видео В заливе Сан-Франциско неподалёку от острова Алькатрас развернулась настоящая битва между морским львом и леопардовой акулой.

Культура Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.

Кино Владимир Мединский назвал лучшие фильмы о любви Министр культуры Владимир Мединский назвал лучшие картины о любви.

Шоу-бизнес Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.

Спорт Кузьмина стала первой в биатлонной гонке преследования в Холменколлене Биатлонистка Анастасия Кузьмина одержала победу в гонке преследования в рамках заключительного этапа Кубка мира, который проходит в норвежском Холменколлене.

Политика Лидер предвыборной гонки на Украине назвал условие возврата Крыма Шоумен и политик Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке на Украине, заявил, что считает условием возврата Крыма под контроль Киева смену власти в Москве.

Происшествия На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».

Политика Медведев встретился с Бойко и Медведчуком В ответ Медведчук назвал необходимым сохранить транзит газа через украинскую территорию и для этого нужно создать газотранспортный консорциум с Россией, а сама Украина нуждается в поставках "Газпрома".

Финансы Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю Ставки рублевых вкладов в крупных банках постоянно повышались с сентября прошлого года, в том числе благодаря росту ключевой ставкой ЦБ (с сентября по декабрь она увеличилась с 7,25 до 7,75%).

Авто Назван ТОП-5 самых интересных концепт-каров начала 2019 года В первые месяцы 2019 года общественности были представлены абсолютно новые, интересные и невероятно красивые машины будущего.

Политика Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".

Происшествия В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL Из-за писем и звонков с угрозами взрыва только в Москве и области пришлось эвакуировать более 50 тыс. человек.

Шоу-бизнес Отец Началовой назвал ее виновницей в собственной смерти Композитор Виктор Началов заявил, что его дочь, певица Юлия Началова сама виновата в собственной смерти, потому что она запустила процесс лечения ноги.

Футбол Фанаты «Зенита» вывесили баннер с нецензурной критикой клубного канала Фанаты петербургского футбольного клуба "Зенит" растянули баннер, с использованием нецензурной лексики критикующий клубный канал, по ходу товарищеского матча между "сине-бело-голубыми" и венской "Аустрией".

Армия и оружие В Сирии проходит испытание новейшая российская ракета «изделие 305» Новейшая российская управляемая авиационная ракета «изделие 305» проходит испытания в Сирии в боевых условиях, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Происшествия У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.

Спорт Российские мужчины-одиночники остались без медалей чемпионата мира Единственным видом программы, в котором россияне остались без медали, стал турнир мужчин-одиночников.

Политика Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан Сразу после принятия присяги Токаев выступил с предложением переименовать столицу страны Астану в город Нур-Султан, а также увековечить имя первого президента республики в названиях центральных улиц городов страны.

Экономика Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.