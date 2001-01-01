Футбол
Де Бур: «В „Интере“ я имел дело с гнилой командой»Soccer.ru 09:29
Тренер возглавлял итальянскую команду в 2016 году. Я хорошо поработал в "Интере" и "Кристал Пэлас". Однако мне также пришлось признать, что некоторые вещи могли быть лучше сделаны мной.
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Бывший тренер «Интера» пожаловался «на группу гнилых игроков, которых не разрешили убрать»
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