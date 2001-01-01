Футбол

Де Бур: «В „Интере“ я имел дело с гнилой командой»Soccer.ru 09:29

Тренер возглавлял итальянскую команду в 2016 году. Я хорошо поработал в "Интере" и "Кристал Пэлас". Однако мне также пришлось признать, что некоторые вещи могли быть лучше сделаны мной.
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Франк де Бур: «В „Интере“ была группа гнилых игроков, которых мне не разрешили убрать»

Sportbox.RU12:38

Франк де Бур: «В „Интере“ была группа гнилых игроков, которых мне не разрешили убрать»

Матч ТВ12:38

Франк де Бур о провале в «Интере»: «Я работал с гнилым коллективом»

Sports.ru12:03

Де Бур: «В „Интере“ была гнилая группа игроков, но мне не разрешали от них избавляться»

Евро-футбол.ру10:24

Бывший тренер «Интера» пожаловался «на группу гнилых игроков, которых не разрешили убрать»

Спорт день за днем12:32

Де Бур: «В „Интере“ я имел дело с гнилой командой»

Soccer.ru09:29

Франк де Бур: «В „Интере“ была группа гнилых игроков, и мне не разрешили убрать их»

Спорт-Экспресс12:13
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Высота орбиты Международной космической станции прибавит 1,2 километра.
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На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге

Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».
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В ответ Медведчук назвал необходимым сохранить транзит газа через украинскую территорию и для этого нужно создать газотранспортный консорциум с Россией, а сама Украина нуждается в поставках "Газпрома".
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Ставки рублевых вкладов в крупных банках постоянно повышались с сентября прошлого года, в том числе благодаря росту ключевой ставкой ЦБ (с сентября по декабрь она увеличилась с 7,25 до 7,75%).
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Композитор Виктор Началов заявил, что его дочь, певица Юлия Началова сама виновата в собственной смерти, потому что она запустила процесс лечения ноги.
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Фанаты «Зенита» вывесили баннер с нецензурной критикой клубного канала

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«Зенит» дома разгромно проиграл «Аустрии» в товарищеском матче

Футболисты петербургского "Зенита" уступили венской "Аустрии" в товарищеском матче.
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В НВМУ откроют спорткомплекс с тренажером для горнолыжного спуска

Новый комплекс разместится в памятнике культурного наследия - историческом здании старинной фильтро-озонной станции, в котором идет масштабная реконструкция.
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