Футбол

Де Брюйне вернулся к тренировкам после травмыМатч ТВ 08:53

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне возобновил тренировки после травмы бедра, из-за которой футболист пропустил матчи сборной Бельгии с Россией и Кипром.
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Четыре основных игрока «Манчестер Сити» восстановились от травм

Евро-футбол.ру16:13

СМИ: Де Брейне и Компани провели тренировку в общей группе

ProstoProSport13:22

Де Брюйне вернулся к тренировкам после травмы

Sportbox.RU08:53

Де Брейне возобновил тренировки

Спорт-Экспресс08:36

Де Брёйне возобновил тренировки после травмы

Чемпионат08:25

Де Брюйне вернулся к тренировкам после травмы

Матч ТВ08:53

СМИ: Де Брюйне и Компани вернулись к тренировкам с «Манчестер Сити»

Советский спорт08:44
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 21:57, Ашберн
Политика

МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле

Нахождение российских специалистов в Венесуэле регулируется соглашением между Москвой и Каракасом о военно-техническом сотрудничестве, которое стороны подписали в мае 2001 года, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 15:53
Происшествия

Бывшего мэра Биробиджана заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Следствие в Биробиджане возбудило уголовное дело в отношении бывшего мэра города Евгения Коростелева, который подозревается в злоупотреблении полномочиями при освоении 44,7 миллиона рублей в рамках реализации госпрограммы "Развитие образования", сообщает СУСК РФ по Еврейской АО.
Обновлено в 21:00
Космос

Китай уничтожил свой спутник ради маскировки флота Нибиру

Взорвав один из своих орбитальных спутников на тысячи мелких фрагментов, Китай в значительной степени усложнил поиск инопланетян и Нибиру — считают адепты теории заговора, заподозрившие Поднебесную в сговоре с пришельцами.
Обновлено в 08:32
Общество

Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами

Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено в 20:09
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено в 17:00
Происшествия

Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника

В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес

Киркоров устроил скандал на похоронах Началовой

Обновлено в 06:57
Происшествия

Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения

Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено в 17:40
Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована

Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:33
Здоровье

Минздрав предложил ввести в России всеобщее йодирование пищевой соли

Минздрав предлагает ввести всеобщее йодирование соли в России с 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 13:57
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на уход Макгрегора из MMA

В переводе: «В джунглях может быть только один король».
Обновлено в 09:00
Космос

В России разработан спутник-уничтожитель космического мусора

Аппарат сможет захватывать вышедшую из строя технику на низких орбитах, перемалывать ее и перерабатывать в топливо В Российских космических системах (РКС) разработан космический комплекс, который сможет захватывать на орбите Земли вышедшие из строя спутники, чтобы перемалывать их и перерабатывать в топливо.
Обновлено в 21:10
Хоккей

Овечкин в Белом доме встретился с Трампом

В Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Обновлено вчера в 17:33
Политика

Трамп 2 апреля примет в Белом доме генсека НАТО

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведут 2 апреля встречу в Белом доме.
Обновлено в 19:03
Футбол

Джо Гомес возобновил тренировки в общей группе «Ливерпуля»

Обновлено в 16:40
Космос

Уфологи обнаружили базу пришельцев в Антарктиде

Внешне объект уфологам напомнил какую-то базу, а после длительного анализа информации эксперты и вовсе заявили, что на юге нашей планеты найдена база пришельцев с Нибиру.
Обновлено в 17:44
Космос

Названа дата первого пуска ракеты с космодрома Восточный в 2019 году

Первый в 2019 году запуск метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-2 ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный произойдет через три месяца.
Обновлено в 18:44
Армия и оружие

Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео

В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Спорт

Туктамышева попала в состав сборной на командный ЧМ

Петербургские фигуристки Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева представят Россию на командном чемпионате мира.
Обновлено в 16:38
Политика

Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»

Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено в 20:05
Политика

Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам

Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.
Обновлено в 19:47
Кино

Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали

Обновлено в 14:49
Религия

РПЦ: в России к 2050 году не останется русских

Через тридцать лет в России не останется русских.
Обновлено в 06:55
Политика

ООН: Евросоюз страдает от санкций больше, чем Россия

Европейский союз теряет больше России из-за обоюдных санкций.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии

Правоохранительные органы Ирландии ведут расследование в отношении бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора по подозрению в сексуальном насилии, передаёт 26 марта The New York Times.
Обновлено в 16:21
Армия и оружие

«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии

Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено в 16:26
Авто

Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus

Итальянский автопроизводитель Lamborghini подтвердил проведение юридического анализа, связанного со схожестью названия российского автомобиля Aurus и ее модели Urus, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:34
Здоровье

От этой еды умирают миллионы людей. Почему никто с ней не борется

По словам журналиста-расследователя Эрика Шлоссера, на сегодняшний день складывается такая ситуация, при которой вся власть над базовой потребностью человека оказалась в руках кучки магнатов.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Пассажиров лайнера Viking Sky пригласят в новый круиз

Все пассажиры круизного лайнера Viking Sky, у которого 23 марта отказал один из двигателей у западного побережья Норвегии, получат в виде компенсации приглашение в новый круиз.
Обновлено в 11:23
Гаджеты

Представлены смартфоны Huawei P30 и P30 Pro

Компания Huawei представила мобильные устройства P30 и P30 Pro.
Обновлено в 17:31
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Кевин Де Брёйне
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник клуба «Манчестер Сити» и сборной Бельгии. Лучший спортсмен Бельгии 2015 года. В 2015 году был признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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