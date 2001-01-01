Де Брюйне вернулся к тренировкам после травмыМатч ТВ 08:53

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне возобновил тренировки после травмы бедра, из-за которой футболист пропустил матчи сборной Бельгии с Россией и Кипром.

Де Брюйне вернулся к тренировкам после травмы

Политика МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле Нахождение российских специалистов в Венесуэле регулируется соглашением между Москвой и Каракасом о военно-техническом сотрудничестве, которое стороны подписали в мае 2001 года, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Происшествия Бывшего мэра Биробиджана заподозрили в злоупотреблении полномочиями Следствие в Биробиджане возбудило уголовное дело в отношении бывшего мэра города Евгения Коростелева, который подозревается в злоупотреблении полномочиями при освоении 44,7 миллиона рублей в рамках реализации госпрограммы "Развитие образования", сообщает СУСК РФ по Еврейской АО.

Космос Китай уничтожил свой спутник ради маскировки флота Нибиру Взорвав один из своих орбитальных спутников на тысячи мелких фрагментов, Китай в значительной степени усложнил поиск инопланетян и Нибиру — считают адепты теории заговора, заподозрившие Поднебесную в сговоре с пришельцами.

Общество Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.

Происшествия Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.

Происшествия Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.

Шоу-бизнес Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.

Здоровье Минздрав предложил ввести в России всеобщее йодирование пищевой соли Минздрав предлагает ввести всеобщее йодирование соли в России с 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Космос В России разработан спутник-уничтожитель космического мусора Аппарат сможет захватывать вышедшую из строя технику на низких орбитах, перемалывать ее и перерабатывать в топливо В Российских космических системах (РКС) разработан космический комплекс, который сможет захватывать на орбите Земли вышедшие из строя спутники, чтобы перемалывать их и перерабатывать в топливо.

Хоккей Овечкин в Белом доме встретился с Трампом В Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Политика Трамп 2 апреля примет в Белом доме генсека НАТО Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведут 2 апреля встречу в Белом доме.

Космос Уфологи обнаружили базу пришельцев в Антарктиде Внешне объект уфологам напомнил какую-то базу, а после длительного анализа информации эксперты и вовсе заявили, что на юге нашей планеты найдена база пришельцев с Нибиру.

Космос Названа дата первого пуска ракеты с космодрома Восточный в 2019 году Первый в 2019 году запуск метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-2 ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный произойдет через три месяца.

Армия и оружие Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.

Спорт Туктамышева попала в состав сборной на командный ЧМ Петербургские фигуристки Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева представят Россию на командном чемпионате мира.

Политика Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2» Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.

Политика Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.

Происшествия Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии Правоохранительные органы Ирландии ведут расследование в отношении бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора по подозрению в сексуальном насилии, передаёт 26 марта The New York Times.

Армия и оружие «Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.

Авто Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus Итальянский автопроизводитель Lamborghini подтвердил проведение юридического анализа, связанного со схожестью названия российского автомобиля Aurus и ее модели Urus, сообщает «РИА Новости».

Здоровье От этой еды умирают миллионы людей. Почему никто с ней не борется По словам журналиста-расследователя Эрика Шлоссера, на сегодняшний день складывается такая ситуация, при которой вся власть над базовой потребностью человека оказалась в руках кучки магнатов.

Происшествия Пассажиров лайнера Viking Sky пригласят в новый круиз Все пассажиры круизного лайнера Viking Sky, у которого 23 марта отказал один из двигателей у западного побережья Норвегии, получат в виде компенсации приглашение в новый круиз.