Футбол
Де Брюйне вернулся к тренировкам после травмыМатч ТВ 08:53
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне возобновил тренировки после травмы бедра, из-за которой футболист пропустил матчи сборной Бельгии с Россией и Кипром.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 21:57, Ашберн
Политика
МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле
Нахождение российских специалистов в Венесуэле регулируется соглашением между Москвой и Каракасом о военно-техническом сотрудничестве, которое стороны подписали в мае 2001 года, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Следствие в Биробиджане возбудило уголовное дело в отношении бывшего мэра города Евгения Коростелева, который подозревается в злоупотреблении полномочиями при освоении 44,7 миллиона рублей в рамках реализации госпрограммы "Развитие образования", сообщает СУСК РФ по Еврейской АО.
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Китай уничтожил свой спутник ради маскировки флота Нибиру
Взорвав один из своих орбитальных спутников на тысячи мелких фрагментов, Китай в значительной степени усложнил поиск инопланетян и Нибиру — считают адепты теории заговора, заподозрившие Поднебесную в сговоре с пришельцами.
Обновлено в 08:32
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено в 20:09
Происшествия
Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника
В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
Киркоров устроил скандал на похоронах Началовой
Обновлено в 06:57
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Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено в 17:40
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована
Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:33
Здоровье
Минздрав предложил ввести в России всеобщее йодирование пищевой соли
Минздрав предлагает ввести всеобщее йодирование соли в России с 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Хабиб Нурмагомедов отреагировал на уход Макгрегора из MMA
В переводе: «В джунглях может быть только один король».
Обновлено в 09:00
Космос
В России разработан спутник-уничтожитель космического мусора
Аппарат сможет захватывать вышедшую из строя технику на низких орбитах, перемалывать ее и перерабатывать в топливо В Российских космических системах (РКС) разработан космический комплекс, который сможет захватывать на орбите Земли вышедшие из строя спутники, чтобы перемалывать их и перерабатывать в топливо.
Обновлено в 21:10
Хоккей
Овечкин в Белом доме встретился с Трампом
В Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Обновлено вчера в 17:33
Политика
Трамп 2 апреля примет в Белом доме генсека НАТО
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведут 2 апреля встречу в Белом доме.
Обновлено в 19:03
Футбол
Джо Гомес возобновил тренировки в общей группе «Ливерпуля»
Обновлено в 16:40
Космос
Уфологи обнаружили базу пришельцев в Антарктиде
Внешне объект уфологам напомнил какую-то базу, а после длительного анализа информации эксперты и вовсе заявили, что на юге нашей планеты найдена база пришельцев с Нибиру.
Обновлено в 17:44
Космос
Названа дата первого пуска ракеты с космодрома Восточный в 2019 году
Первый в 2019 году запуск метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-2 ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный произойдет через три месяца.
Обновлено в 18:44
Армия и оружие
Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео
В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Спорт
Туктамышева попала в состав сборной на командный ЧМ
Петербургские фигуристки Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева представят Россию на командном чемпионате мира.
Обновлено в 16:38
Политика
Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»
Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено в 20:05
Политика
Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам
Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.
Обновлено в 19:47
Кино
Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали
Обновлено в 14:49
Религия
РПЦ: в России к 2050 году не останется русских
Через тридцать лет в России не останется русских.
Обновлено в 06:55
Политика
ООН: Евросоюз страдает от санкций больше, чем Россия
Европейский союз теряет больше России из-за обоюдных санкций.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии
Правоохранительные органы Ирландии ведут расследование в отношении бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора по подозрению в сексуальном насилии, передаёт 26 марта The New York Times.
Обновлено в 16:21
Армия и оружие
«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии
Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено в 16:26
Авто
Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus
Итальянский автопроизводитель Lamborghini подтвердил проведение юридического анализа, связанного со схожестью названия российского автомобиля Aurus и ее модели Urus, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:34
Здоровье
От этой еды умирают миллионы людей. Почему никто с ней не борется
По словам журналиста-расследователя Эрика Шлоссера, на сегодняшний день складывается такая ситуация, при которой вся власть над базовой потребностью человека оказалась в руках кучки магнатов.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Пассажиров лайнера Viking Sky пригласят в новый круиз
Все пассажиры круизного лайнера Viking Sky, у которого 23 марта отказал один из двигателей у западного побережья Норвегии, получат в виде компенсации приглашение в новый круиз.
Обновлено в 11:23
Гаджеты
Представлены смартфоны Huawei P30 и P30 Pro
Компания Huawei представила мобильные устройства P30 и P30 Pro.
Обновлено в 17:31