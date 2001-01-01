Бельгийский футболист, атакующий полузащитник клуба «Манчестер Сити» и сборной Бельгии. Лучший спортсмен Бельгии 2015 года. В 2015 году был признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге.

Один дома Home Alone, 1990 (12+)

Американское семейство отправляется из Чикаго в Европу, но в спешке сборов бестолковые родители забывают дома... одного из своих детей. Юное создание, однако, не теряется и демонстрирует чудеса изобретательности. И когда в дом залезают грабители, им приходится не раз пожалеть о встрече с милым крошкой.