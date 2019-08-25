Футбол

Де Брюйне быстрее всех отдал 50 голевых пасов в АПЛ – за 123 матчаSports.ru 09:29

Борнмут — Манчестер Сити
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Дин Корт»
10′
Кайл Уокер
13′
Эдерсон Сантана
15′
Серхио Агуэро
Чарли Дэниэлс
Харри Уилсон
37′
43′
Рахим Стерлинг
Харри Уилсон
45′+3′
Джефферсон Лерма
56′
58′
Илкай Гюндоган
Родриго Эрнандес
64′
Серхио Агуэро
Адам Смит
Джордон Айб
68′
Каллум Уилсон
Доминик Соланке
69′
79′
Бернарду Силва
Рияд Марез
90′
Николас Отаменди
90′
Кайл Уокер
Жоау Канселу
Результативным действием в матче отметился Кевин де Брюйне. Бельгиец отдал 50-й результативный пас в АПЛ и сделал это быстрее всех – ему понадобилось 123 матча. Де Брюйне опередил Месута Озила (141), Эрика Кантона (143), Денниса Бергкампа (146) и Франсеска Фабрегаса (165).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Де Брейне быстрее всех в истории АПЛ добрался до отметки в 50 результативных передач

Sport24.ru09:46

Де Брюйне быстрее всех в истории АПЛ отдал 50 ассистов

Bookmaker-ratings.ru09:56

Игрок «Манчестер Сити» Де Брейне быстрее всех в АПЛ отдал 50 голевых передач

Газета.Ru10:30

Де Брёйне - рекордсмен Премьер-лиги по голевым передачам

Евро-футбол.ру10:28

Де Брёйне быстрее всех в истории АПЛ отдал 50 голевых передач

Чемпионат10:16

Де Брёйне быстрее всех в истории АПЛ отдал 50 голевых передач

RT на русском10:47

Де Брюйне быстрее всех отдал 50 голевых пасов в АПЛ – за 123 матча

Sports.ru09:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
Политика

В Абхазии пройдут выборы президента республики

Седьмые выборы Первые выборы президента Абхазии состоялись в 1994 году.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол

«Спартак» назвал состав на матч с «Крыльями Советов»

Обновлено в 10:55
Политика

Китайские компании купили большинство акций украинской «Мотор Сич»

Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group приобрели более 50 процентов акций украинской "Мотор Сич", сообщил директор предприятия по связям с общественностью Анатолий Малыш в интервью порталу "Громадьске".
Обновлено в 12:00
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Космос

Рогозин оценил готовность экипажа к перестыковке «Союза» с МКС

Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту стартовал с космодрома Байконур 22 августа на смену «Союзу МС-13».
Обновлено в 09:12
Религия

Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии

Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.
Обновлено в 11:57
Политика

Признаки монтажа найдены в записи назвавшей быдлом россиян чиновницы

Обновлено в 04:23
Происшествия

В Геленджике проверяют заявление местного жителя об избиении казаками

Обновлено в 11:25
Происшествия

В Москве в ДТП погиб режиссер Игорь Хомский

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, мужчина арендовал автомобиль и въехал в КамАЗ.
Обновлено в 06:25
Авто

Aurus назвал официальную стоимость седана Senat S600

Во время торжественного открытия первого шоу-рума марки Aurus на территории Москва-Сити представители компании озвучили цены на автомобиль представительского класса.
Обновлено 23 августа в 07:24
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:57
Футбол

Болельщик ЦСКА певец Жуков: «Спартак» тоже молодится и хорохорится

Хотя "Спартак" вроде прям совсем молодится, хорохорится.
Обновлено в 10:43
Музыка

Игорь Крутой не намерен возвращать «Новую волну» в Юрмалу

Раньше мероприятие собирало гостей в Юрмале, но в латвийский город оно больше не вернется, подчеркнул генпродюсер события.
Обновлено вчера в 11:53
Авто

В Австралии построили мотоцикл с мотором V8

Новинка оснащена титановой выхлопной системой Akrapovic, регулируемой подвеской Ohlins, а в качестве тормозной системы на мотоцикл установили тормоза от Brembo.
Обновлено в 08:45
Единоборства

Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона

В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.
Обновлено в 00:26
Футбол

«Монако» с Головиным упустил победу в матче Лиги 1 с «Нимом»

В матче 3-го тура чемпионата Франции «Монако» сыграл вничью с «Нимом». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако.
Обновлено в 10:58
Происшествия

NASA заявило о «первом преступлении в космосе»

Обновлено вчера в 14:34
Политика

Трамп сожалеет, что не поднял пошлины на товары из Китая еще выше

Президент США Дональд Трамп сожалеет, что не поднял таможенные пошлины на товары из Китая еще выше.
Обновлено в 07:28
Политика

В Госдуме одобрили лишение росгвардейцев анонимности

В комитете Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции одобрили идею принять закон, который обяжет сотрудников Росгвардии носить на форме номер, чтобы их личность можно было установить.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Осужденный за убийство сбежал из колонии в Ростовской области

Обновлено в 11:55
Политика

Киев сообщил о резком снижении поставок российского дизтоплива

Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус в воскресенье сообщил об уменьшении доли российского дизельного топлива на украинском рынке.
Обновлено в 11:15
Политика

Пушков отреагировал на планы пригласить РФ на саммит G7

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывания зарубежных политиков, в которых они говорят о необходимости пригласить Россию на саммит в следующем году.
Обновлено в 07:52
Происшествия

В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве

Мужчина, застреленный в пятницу в берлинском районе Моабит, оказался 40-летним гражданином Грузии, по подозрению в убийстве задержан 49-летний россиянин, сообщила прокуратура Берлина.
Обновлено вчера в 14:29
Здоровье

Собаки по запаху определили рак у женщин

Обновлено в 11:47
Авто

Назван топ-5 японских седанов по цене новой Lada Granta

Эксперты назвали топ-5 японских седанов, которые можно приобрести на вторичном рынке по цене новой Lada Granta.
Обновлено в 06:26
Кино

Медведев поздравил режиссера Соловьева с 75-летием

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил режиссера Сергея Соловьева с 75-летием.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

Командующий Северным флотом принял участие в открытии памятника ВМФ

Обновлено в 05:28
Происшествия

Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля

С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

Обновлено в 06:23
Происшествия

В Харькове частично обрушился автомобильный мост

В окрестностях Харькова сегодня, 25 августа, произошло частичное обрушение мостовой конструкции, предназначенной для движения автомобилей.
Обновлено в 06:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кевин Де Брёйне
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник клуба «Манчестер Сити» и сборной Бельгии. Лучший спортсмен Бельгии 2015 года. В 2015 году был признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Месут Озил
Немецкий футболист
Немецкий футболист турецкого происхождения, выступающий за английский клуб «Арсенал» на позиции атакующего полузащитника. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное