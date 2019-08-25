Результативным действием в матче отметился Кевин де Брюйне. Бельгиец отдал 50-й результативный пас в АПЛ и сделал это быстрее всех – ему понадобилось 123 матча. Де Брюйне опередил Месута Озила (141), Эрика Кантона (143), Денниса Бергкампа (146) и Франсеска Фабрегаса (165).

Де Брюйне быстрее всех отдал 50 голевых пасов в АПЛ – за 123 матча

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