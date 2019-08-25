Футбол

Де Брюйне быстрее всех отдал 50 голевых пасов в АПЛ – за 123 матчаSports.ru 09:29

Борнмут — Манчестер Сити
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Дин Корт»
10′
Кайл Уокер
13′
Эдерсон Сантана
15′
Серхио Агуэро
Чарли Дэниэлс
Харри Уилсон
37′
43′
Рахим Стерлинг
Харри Уилсон
45′+3′
Джефферсон Лерма
56′
58′
Илкай Гюндоган
Родриго Эрнандес
64′
Серхио Агуэро
Адам Смит
Джордон Айб
68′
Каллум Уилсон
Доминик Соланке
69′
79′
Бернарду Силва
Рияд Марез
90′
Николас Отаменди
90′
Кайл Уокер
Жоау Канселу
Результативным действием в матче отметился Кевин де Брюйне. Бельгиец отдал 50-й результативный пас в АПЛ и сделал это быстрее всех – ему понадобилось 123 матча. Де Брюйне опередил Месута Озила (141), Эрика Кантона (143), Денниса Бергкампа (146) и Франсеска Фабрегаса (165).
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Де Брюйне быстрее всех отдал 50 голевых пасов в АПЛ – за 123 матча

Sports.ru09:29
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