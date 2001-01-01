Футбол
Де Брёйне возобновил тренировки после травмыЧемпионат вчера в 08:25
Бельгийский футболист не выходил на поле со 2 марта, когда в матче против «Борнмута» у него начались проблемы с бедром. После этого хавбек не вызывался в сборную Бельгии, пропустив матчи с России и Кипром, однако уже сегодня Де Брёйне приступил к занятиям на базе «горожан», сообщает Daily Mail.
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