Футбол
Де Брёйне пропустит дерби с «Манчестер Юнайтед»Чемпионат 09:27
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
Де Брёйне получил травму во время матча 35-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (1:0), который состоялся в минувшие выходные. Бельгиец был заменён в первом тайме.
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