Де Брёйне оправился от травмы и возобновил тренировкиЕвро-футбол.ру 08:31

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брёйне возобновил тренировки после травмы, сообщает Daily Mail. Бельгийский футболист получил травму бедра в матче с "Борнмутом", который состоялся 2 марта. Из-за повреждения де Брёйне пропустил игры сборной Бельгии с Россией и Кипром.

Де Брёйне оправился от травмы и возобновил тренировки

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